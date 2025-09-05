Сезон КХЛ стартовал! «Локомотив» и «Трактор» играют в матче за Кубок Открытия. 1:1 – Сурин открыл счет на 40-й, Дюбе сравнял на 53-й
Новый Фонбет Чемпионат КХЛ стартовал матчем за Кубок Открытия.
В нем играют действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» и финалист розыгрыша «Трактор».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
