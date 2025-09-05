Роналду оттолкнул фаната, пытавшегося сделать селфи с ним в отеле Еревана

Криштиану Роналду не понравилось поведение болельщика в Ереване.

Нападающий сборной Португалии вместе с командой прибыл в Армению, где 6 сентября сыграет с местной национальной командой в квалификации ЧМ.

Когда 40-летний форвард шел по отелю вместе c Диогу Коштой и другими партнерами, один из фанатов подбежал к нему и прислонился, пытаясь сделать селфи. Роналду оттолкнул болельщика. Охрана же начала уводить других людей, прорывавшихся к звезде.