Роналду оттолкнул фаната, пытавшегося сделать селфи с ним в отеле Еревана
Криштиану Роналду не понравилось поведение болельщика в Ереване.
Нападающий сборной Португалии вместе с командой прибыл в Армению, где 6 сентября сыграет с местной национальной командой в квалификации ЧМ.
Когда 40-летний форвард шел по отелю вместе c Диогу Коштой и другими партнерами, один из фанатов подбежал к нему и прислонился, пытаясь сделать селфи. Роналду оттолкнул болельщика. Охрана же начала уводить других людей, прорывавшихся к звезде.
Нули России с Иорданией – как вам?18511 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости