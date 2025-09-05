41

Франция обыграла Украину в Польше – 2:0. Забили Мбаппе и Олисе

Украина уступила Франции (0:2) в отборе ЧМ-2026.

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Майкл Олисе открыл счет на 10-й минуте. Килиан Мбаппе забил на 82-й.

Игра проходила на Городском стадионе в польском Вроцлаве.

Квалификация ЧМ. 5 тур
5 сентября 18:45, Городской стадион
Украина
Завершен
0 - 2
Франция
Матч окончен
90’
+3’
Олисе   Аклиуш
90’
+2’
Кунде   Гюсто
Зинченко   Волошин
87’
Судаков   Бондаренко
83’
Ярмолюк   Очеретько
83’
82’
  Мбаппе
81’
Дембеле   Экитике
Зубков   Назаренко
76’
76’
Барколя   Рабьо
Довбик   Ванат
76’
46’
Д. Дуэ   Дембеле
2тайм
Перерыв
10’
  Олисе
Украина
Трубин, Зинченко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Ярмолюк, Гуцуляк, Судаков, Калюжный, Зубков, Довбик
Запасные: Назаренко, Очеретько, Ванат, Бущан, Михайличенко, Шапаренко, Ризнык, Бондарь, Сваток, Бондаренко, Михавко, Волошин
1тайм
Франция:
Меньян, Динь, Упамекано, Конате, Кунде, Коне, Тчуамени, Барколя, Олисе, Д. Дуэ, Мбаппе
Запасные: Тео, Шевалье, Самба, Гюсто, Люка Эрнандес, Аклиуш, Павар, Рабьо, Дембеле, М. Тюрам, К. Тюрам, Экитике
Подробнее

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
