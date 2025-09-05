Матч окончен
Франция обыграла Украину в Польше – 2:0. Забили Мбаппе и Олисе
Украина уступила Франции (0:2) в отборе ЧМ-2026.
Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Майкл Олисе открыл счет на 10-й минуте. Килиан Мбаппе забил на 82-й.
Игра проходила на Городском стадионе в польском Вроцлаве.
Квалификация ЧМ. 5 тур
5 сентября 18:45, Городской стадион
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
