Из-за отложенного солдатским чибисом яйца в Австралии временно закрыли футбольное поле. Это охраняемая птица, которая агрессивно охраняет кладку

В Австралии временно закрыли футбольное поле из-за отложенного птицей яйца.

Спортивное поле недалеко от Канберры было закрыто после того, как птица отложила яйцо на центральной линии поля.

Яйцо появилось посреди поля регионального спортивного комплекса Джеррабомберра в минувшие выходные. Его снесла самка солдатского чибиса, охраняемой местной птицы, известной своим агрессивным характером. Она защищает свои яйца и птенцов и нападает на людей или животных, которые подходят слишком близко.

Служба национальных парков и дикой природы Нового Южного Уэльса (NPWS) первоначально рекомендовала не перемещать яйцо, что привело к закрытию поля.

Матчи, которые должны были пройти там в выходные, пришлось перенести на другие поля. Теперь игроки не смогут использовать поле до тех пор, пока из яйца не вылупится птенец или пока его не смогут аккуратно переместить с одобрения NPWS.

«NPWS выдала нам лицензию на перемещение гнезда на небольшие расстояния.

Процесс может занять несколько дней или даже недель», – сообщил представитель регионального совета Куинбиан-Палеранг.

Перенос гнезда усложнился, когда вскоре после появления первого яйца птица отложила еще два. Однако ожидается, что матчи, запланированные на ближайшие выходные, пройдут на поле согласно плану.

Изображения: 9news.com.au