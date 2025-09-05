Из-за отложенного солдатским чибисом яйца в Австралии временно закрыли футбольное поле. Это охраняемая птица, которая агрессивно охраняет кладку
Спортивное поле недалеко от Канберры было закрыто после того, как птица отложила яйцо на центральной линии поля.
Яйцо появилось посреди поля регионального спортивного комплекса Джеррабомберра в минувшие выходные. Его снесла самка солдатского чибиса, охраняемой местной птицы, известной своим агрессивным характером. Она защищает свои яйца и птенцов и нападает на людей или животных, которые подходят слишком близко.
Служба национальных парков и дикой природы Нового Южного Уэльса (NPWS) первоначально рекомендовала не перемещать яйцо, что привело к закрытию поля.
Матчи, которые должны были пройти там в выходные, пришлось перенести на другие поля. Теперь игроки не смогут использовать поле до тех пор, пока из яйца не вылупится птенец или пока его не смогут аккуратно переместить с одобрения NPWS.
«NPWS выдала нам лицензию на перемещение гнезда на небольшие расстояния.
Процесс может занять несколько дней или даже недель», – сообщил представитель регионального совета Куинбиан-Палеранг.
Перенос гнезда усложнился, когда вскоре после появления первого яйца птица отложила еще два. Однако ожидается, что матчи, запланированные на ближайшие выходные, пройдут на поле согласно плану.
Изображения: 9news.com.au