Антон Миранчук о возвращении в Россию: «Скучал по стране, речи и родным. Москва – мегаполис, жизнь течет, а в Швейцарии я жил в маленьком городе, все размеренно, спокойно»

Антон Миранчук заявил, что скучал по России во время игры в Швейцарии.

В августе хавбек перешел в «Динамо » после сезона в составе «Сьона».

– Почему ты решил вернуться? Что стало спусковым крючком, чтобы принять такое решение?

– У меня был еще год контракта, изначально я планировал его доработать.

Но сыграл тот фактор, что Валерий Георгиевич [Карпин] возглавил «Динамо». Я понимаю, что с ним я могу стать лучше как футболист. Хочу постараться добиться результатов с новой командой.

– Как прошли первые дни после возвращения из Швейцарии?

– Еще не выдохнул, не пришел в себя. В России я всего неделю, но сразу три матча, сборная. Нужно подышать, неделя получилась насыщенной и скомканной.

Скучал по стране, по речи, по родным. Сейчас я в том месте, где хотел находиться. Но пока я не готов подводить какие-то итоги своего отрезка в Швейцарии.

– Успел решить все бытовые вопросы?

– Их очень много, переезд забирает и время, и силы. Помогала семья, жена, родные – без этого никак. Мы всегда вместе, это поддерживает.

– Русская речь – главное, по чему ты соскучился?

– Одно из. Банальная вещь, но когда ты разговариваешь на родном языке... Например, после игры можно обсудить какие-то моменты, поделиться своими мыслями – это очень важно. А там ты находишься не в своей среде, люди могут не до конца тебя понять.

Человек умеет адаптироваться. Первое время было тяжело принять какие-то моменты, но проходит год – становится легче. Москва – мегаполис, а в Швейцарии, где я жил, маленький, хотя и уютный город.

– Можно сравнить с Подмосковьем?

– Нет, совершенно другое. В Монтре очень красивая набережная, детские площадки, но все размеренно и спокойно. У нас все-таки жизнь течет, – сказал игрок «Динамо» Антон Миранчук .

Антон Миранчук о Швейцарии: «Большие деньги платили за жилье, даже в магазин сходить – немаленькая сумма. Ребята ездили через границу Франции или Италии – закупиться продуктами»