Синнер и Алькарас разыграют первую строчку рейтинга в финале US Open

Карлос Алькарас может стать первой ракеткой мира по итогам US Open.

В финале испанец встретится с прошлогодним чемпионом и действующим №1 Янником Синнером . Победитель возглавит рейтинг по итогам турнира.

Синнер возглавляет рейтинг уже 65 недель – с 10 июня 2024-го.

Алькарас уже был первой ракеткой мира на протяжении 20 недель.

В личных встречах с Синнером испанец ведет 9:5.