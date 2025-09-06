Синнер и Алькарас разыграют первую строчку рейтинга в финале US Open
Карлос Алькарас может стать первой ракеткой мира по итогам US Open.
В финале испанец встретится с прошлогодним чемпионом и действующим №1 Янником Синнером. Победитель возглавит рейтинг по итогам турнира.
Синнер возглавляет рейтинг уже 65 недель – с 10 июня 2024-го.
Алькарас уже был первой ракеткой мира на протяжении 20 недель.
В личных встречах с Синнером испанец ведет 9:5.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости