Карло Анчелотти: «Луис Энрике обладает исключительным талантом – силен физически, фантастически играет один в один. За счет свежести он изменил ход матча с Чили»

Карло Анчелотти остался доволен игрой Луиса Энрике.

Вингер сборной Бразилии вышел во втором тайме на замену в матче квалификации ЧМ-2026 против команды Чили (3:0).

Представляющий «Зенит» футболист сначала ассистировал Лукасу Пакета, а затем поучаствовал в голе Бруно Гимараэса.

«Луис Энрике обладает исключительным талантом. Он очень силен физически, фантастически играет один в один.

Он изменил игру за счет своей свежести. Он был физически свежим. Футболист с таким талантом, когда он свеж, а остальные устали, меняет ход игры.

Для сборной очень важно иметь такого игрока», – сказал главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти .