Карло Анчелотти: «Луис Энрике обладает исключительным талантом – силен физически, фантастически играет один в один. За счет свежести он изменил ход матча с Чили»
Карло Анчелотти остался доволен игрой Луиса Энрике.
Вингер сборной Бразилии вышел во втором тайме на замену в матче квалификации ЧМ-2026 против команды Чили (3:0).
Представляющий «Зенит» футболист сначала ассистировал Лукасу Пакета, а затем поучаствовал в голе Бруно Гимараэса.
«Луис Энрике обладает исключительным талантом. Он очень силен физически, фантастически играет один в один.
Он изменил игру за счет своей свежести. Он был физически свежим. Футболист с таким талантом, когда он свеж, а остальные устали, меняет ход игры.
Для сборной очень важно иметь такого игрока», – сказал главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Globo
