Фанаты киевского «Динамо» угрожают румынскому новичку Блэнуцэ, который репостил видео с восхищением словами Путина и Соловьева. Клуб сделал заявление

Фанаты «Динамо» Киев угрожают румынскому новичку Владиславу Блэнуцэ.

Украинский клуб подписал 23-летнего нападающего «Университатя Клуж» 2 сентября. После этого в соцсетях активно стали обсуждать аккаунт Блэнуцэ в TikTok, где он репостил видео, в которых выражалось восхищение словами президента РФ Владимира Путина и телеведущего Владимира Соловьева.

Владислав закрыл аккаунт, а «Динамо» 4 сентября сделало официально заявление.

«Соглашение по приобретению Владислава Блэнуцэ было достигнуто в последние минуты трансферного окна и было связано с переходом Владислава Ваната в «Жирону». В переговорах с игроком не возникало никаких сомнений в его позиции.

Как только стало известно об определенном неприемлемом контенте в соцсетях, связанном с футболистом, клуб провел проверку и новые переговоры с игроком. Он признал ошибки.

Для «Динамо» не существует компромиссов по вопросу отношения наших спортсменов к самым болезненным вопросам. Клуб не воспримет никаких отступлений и немедленно прекратит сотрудничество с любым игроком», – говорится в сообщении «Динамо», формулировки которого изменены в соответствии с законами РФ.

Сегодня утром ультрас «Динамо» в соцсетях опубликовали видео, на котором фотография футболиста используется в качестве мишени для стрельбы. Подпись к видео гласит: «Ваши извинения в одно место, этому черту в Киеве жизни не будет...»

