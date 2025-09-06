Алькарас впервые обыграл Джоковича на харде и второй раз вышел в финал US Open

Карлос Алькарас вышел в финал US Open, не проиграв ни сета по ходу турнира.

В полуфинале он обыграл седьмую ракетку мира Новака Джоковича – 6:4, 7:6(4), 6:2. Для испанца эта победа стала 12-й подряд.

Алькарас впервые обыграл Джоковича на харде. Теперь баланс их личных встреч стал 5:4 в пользу серба.

Испанец вышел в седьмой финал турнира «Большого шлема» в карьере и второй – на US Open.

Также Алькарас стал третьим самым молодым игроком, вышедшим в семь финалов турниров «Большого шлема» (в 22 года и 4 месяца – быстрее этого рубежа достигали только Бьорн Борг и Рафаэль Надаль в 22 года и 1 месяц).

Нынешний US Open – 19-й «Шлем» в карьере испанца. Лишь четверо теннисистов достигали семи финалов быстрее: Джон Макинрой (18 турниров), Надаль (18), Борг (17) и Джимми Коннорс (16).

Кроме того, Алькарас одержал 60-ю победу в сезоне, проиграв при этом лишь шесть встреч. Также он выиграл 36 из 37 последних матчей.

За титул и возвращение на первую строчку рейтинга Алькарас сыграет с Янником Синнером или Феликсом Оже-Альяссимом .