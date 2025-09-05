Квалификация ЧМ-2026. Франция играет с Украиной, Италия – с Эстонией, Дания против Шотландии, Беларусь встречается с Грецией

В Европе проходят матчи пятого тура квалификации ЧМ-2026.
Сборная Франции играет с Украиной, Италия проводит матч с Эстонией, Швеция встречается со Словенией, Швейцария принимает Косово.
Квалификация ЧМ-2026
Европа
5-й тур
Италия
Доннарумма, Димарко, Калафьори, Бастони, Ди Лоренцо, Дзакканьи, Тонали, Барелла, Политано, Ретеги, Кин
Запасные: Эспозито, Орсолини, Белланова, Камбьязо, Фраттези, Локателли, Распадори, Гатти, Викарио, Мерет, Манчини, Ровелла
Эстония:
Хейн, Салисте, Кууск, Паскочий, Шеннинг-Ларсен, Шейн, Палуметс, Синявский, Кристал, Кяйт, Саппинен
Запасные: Валлнер, Пеэтсон, Тамм, Миллер, Саарма, Игонен, Яковлев, Таммик, Аньер, Тур, Айнсалу, Соометс
Украина
Трубин, Зинченко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Ярмолюк, Гуцуляк, Судаков, Калюжный, Зубков, Довбик
Запасные: Сваток, Очеретько, Волошин, Бущан, Ризнык, Бондарь, Шапаренко, Ванат, Михайличенко, Бондаренко, Назаренко, Михавко
Франция:
Меньян, Динь, Упамекано, Конате, Кунде, Коне, Тчуамени, Барколя, Олисе, Д. Дуэ, Мбаппе
Запасные: Павар, Рабьо, К. Тюрам, Тео, Дембеле, М. Тюрам, Самба, Аклиуш, Гюсто, Экитике, Шевалье, Люка Эрнандес
Дания
Шмейхель, Кристенсен, Андерсен, Кристенсен, Дамсгор, Мэле, Хейбьерг, Юлманд, Дрейер, Бирет, Дольберг
Запасные: Йоргенсен, Хойсберг, Осула, О`Райли, Ольсен, Хермансен, Доргу, Гоэи, Гренбек, Хейлунд, Вестергор, Фрохольдт
Шотландия:
Ганн, Робертсон, Хэнли, Суттар, Хики, Фергюсон, Мактоминей, Кристи, Адамс, Макгинн, Дайкс
Запасные: Маклин, Кларк, Дойг, Маккенна, Хендри, Джонстон, Миллер, Доук, Келли, Гилмор, Боуи, Херст
Фарерские о-ва
Ламхауге, Эдмундссон, Ватнхамар, Фэре, Давидсен, Даниэльсен, Андреасен, Ольсен, Соренсен, Ольсен, Фредериксберг
Запасные: Мнене, Юстинуссен, о Рейнатред, Эдмундссон, Мерк, Тури, Беньяминсен, Бьярталуйд, Калльсберг, Агнарссон, Чуквуди, Клеттскар
Хорватия:
Ливакович, Соса, Чалета-Цар, Понграчич, Якич, Сучич, Пашалич, Фрук, Батурина, Крамарич, Будимир
Запасные: Котарски, Юранович, Шутало, Перишич, Ивушич, Смолчич, Модрич, Иванович, Эрлич, Моро, Пашалич
Словения
Облак, Янжа, Бийол, Дркушич, Карничник, Стоянович, Ловрич, Элшник, Гнезда-Черин, Шешко, Шпорар
Запасные: Турк, Балковец, Светлин, Млакар, Зец, Хорват, Сешлар, Випотник, Штурм, Векич, Петрович, Брекало
Швеция:
Ольсен, Гудмундссон, Хин, Экдаль, Салетрос, Айяри, Ларссон, Свенссон, Бернхардссон, Дьокереш, Эланга
Запасные: Крафт, Норен, Бергвалль, Элиассон, Юханссон, Карлстрем, Ларссон, Нордфельдт, Нанаси, Нюгрен, Сема, Исак
Швейцария
Кобель, Р. Родригес, Аканджи, Эльведи, Видмер, Фройлер, Г. Джака, Ндойе, Ридер, Варгас, Эмболо
Запасные: Аменда, Сьерро, Зом, Иттен, Эбишер, Манзамби, Лоретц, Шмидт, Келлер, Мухайм, Закария, Алмада Монтейру
Косово:
Мурич, Пакярада, Делова, Ррахмани, Войвода, Яшари, Реджбечай, Авдуллаху, Муслия, Мурики, Красники
Запасные: Бекай, Галлапени, Забергя, Саипи, Красники, Ходжа, Кореница, Алити, Бериша, Эмерлаху, Ррахмани, Аслани
Греция
Цолакис, Цимикас, Кульеракис, Мавропанос, Ваяннидис, Зафеирис, Курбелис, Бакасетас, Карецас, Цолис, Павлидис
Запасные: Влаходимос, Хацидьякос, Музакитис, Пелкас, Константелиас, Манталос, Сиопис, Иоаннидис, Рота, Масурас, Мандас, Кирьякопулос
Беларусь:
Павлюченко, Печенин, Мартынович, Пигас, Забелин, Ковалев, Яблонский, Корзун, Громыко, Эбонг, Мельниченко
Запасные: Лапоухов, Демченко, Пасевич, Малькевич, Волков, Мякиш, Калинин, Пархоменко, Малашевич, Барковский, Карпович, Игнатович
Исландия
Олафссон, Гретарссон, Ингасон, Паульссон, Эллертссон, Йоуханнессон, Тоурдарсон, Торстейнссон, Гудмундссон, Гудьонсен, Харальдссон
Запасные: Тордарсон, Виллюмссон, Томассон, Андерсон, Бьяркасон, Магнуссон, Эйнарссон, Вальдимарссон, Хельгасон, Хлинссон, Гудьонсен, Виллумссон
Азербайджан:
Магомедалиев, Дашдемиров, Мустафазаде, Бадалов, Джафаргулиев, Гусейнов, Ибрагимли, Махмудов, Абдуллазаде, Эмрели, Ахундзаде
Запасные: Байрамов, Нуриев, Алиев, Дадашов, Гурбанлы, Джафаров, Кривоцюк, Нуриев, Алиев, Байрамов, Гусейнов, Кекчю
Молдова
Аврам, Рябчук, Плэтикэ, Думбрэвану, Крэчун, Бабогло, Ионицэ, Рацэ, Каймаков, Бодиштяну, Постолаки
Запасные: Богачук, Тымбур, Борш, Йову, Моцок, Чеботарь, Штефан, Дрос, Моцпан, Перчун, Стынэ, Кожокару
Израиль:
Перец, Ревиво, Лемкин, Нахмиас, Даса, Перец, Глух, Соломон, Перец, Битон, Барибо
Запасные: Шуа, Глазер, Мизрахи, Каниховский, Гандельман, Халайли, Блориан, Леви, Шломо, Тургеман, Нирон, Ехезкель
Черногория
Петкович, Вукчевич, Вуячич, Савич, Вукчевич, Булатович, Брнович, Крстович, Янкович, Вукотич, Йоветич
Запасные: Шипчич, Лончар, Драгоевич, Попович, Аджич, Бакич, Мугоша, Гьелай, Milan Roganović, Рубежич, Куч, Цамай
Чехия:
Станек, Зелены, Крейчи, Голеш, Доудера, Соучек, Черв, Кушей, Шулц, Провод, Шик
Запасные: Ярош, Хоры, Емелка, Юрасек, Витик, Крал, Садилек, Беран, Черны, Гранач, Коварж, Кухта
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблицы отбора ЧМ-2026
Статистика отбора ЧМ-2026