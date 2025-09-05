«Локомотив» выиграл Кубок Открытия второй год подряд. Ярославцы победили «Металлург» в 2024-м
«Локомотив» стал обладателем Кубка Открытия второй сезон подряд.
Команда под руководством Боба Хартли обыграла «Трактор» (2:1 Б) в первом матче нового сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Автором победного буллита стал нападающий Максим Березкин.
«Локомотив» во второй раз в своей истории выиграл Кубок Открытия. В прошлом сезоне ярославцы победили «Металлург» (3:2).
