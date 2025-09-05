«Локомотив» выиграл Кубок Открытия второй год подряд. Ярославцы победили «Металлург» в 2024-м

«Локомотив» стал обладателем Кубка Открытия второй сезон подряд.

Команда под руководством Боба Хартли обыграла «Трактор » (2:1 Б) в первом матче нового сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Автором победного буллита стал нападающий Максим Березкин .

«Локомотив » во второй раз в своей истории выиграл Кубок Открытия. В прошлом сезоне ярославцы победили «Металлург » (3:2).