  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генпрокуратура начала проверку высказываний Клаудиньо, сказал депутат Свищев: «Если критические слова подтвердятся – будут решения, соответствующие закону»
135

Генпрокуратура начала проверку высказываний Клаудиньо, сказал депутат Свищев: «Если критические слова подтвердятся – будут решения, соответствующие закону»

Генпрокуратура начала проверку высказываний экс-игрока «Зенита» Клаудиньо.

Бразильский полузащитник, выступающий за катарский «Аль-Садд», ранее заявил, что хотел уйти из «Зенита» из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали».

Напомним, у Клаудиньо есть российское гражданство.

«Я получил ответ от Генеральной прокуратуры, которая начала проверку высказываний Клаудиньо. Он должен нести ответственность за свое публичное поведение и высказывания, являясь гражданином России.

Когда он играл здесь, то был всем доволен. А уехав, начал критиковать страну, осуждать СВО. При этом необходимо профессионально изучить его высказывания, которые были опубликованы в СМИ.

Любые слова можно интерпретировать по-разному. Если критические высказывания подтвердятся, то будут соответствующие законодательству решения», – сказал депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев.

«С целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору г. Санкт-Петербурга поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать вас о результатах.

Исполнение поручения контролируется», – говорится в ответе Генпрокуратуры на обращение Свищева.

Дуглас снова сменил гражданство на бразильское. «Зенит» спокоен, а депутаты – злы

Нули России с Иорданией – как вам?18499 голосов
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
logoЗенит
logoАль-Садд
logoКлаудиньо
logoДмитрий Свищев
Политика
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Катар
ТАСС
Государственная дума
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Малком, Клаудиньо, Глушенков». Медведев про свои топ-трансферы в «Зените»
102 сентября, 19:32
Медведев об интервью Клаудиньо: «Очередной пример, когда слова переворачивают, чтобы сделать «жареное». Там прозвучало только то, что Россия исключена из европейского футбола»
352 сентября, 12:35
Депутат Свищев о возвращении Дугласа к статусу легионера: «Это дискредитирует игрока и демонстрирует его «продажность». Безобразное поведение»
1692 сентября, 05:15
Главные новости
«ПСЖ» зол на сборную Франции из-за травмы Дембеле: клуб предупреждал о рисках. Вингер пройдет МРТ
7сегодня, 04:17
«Локомотив» взял Кубок Открытия, Алькарас и Синнер в финале US Open, победы Франции и Италии, Ву в «Спартаке», Генпрокуратура проверяет слова Клаудиньо и другие новости
1сегодня, 04:10
Помните «Ротор» с Нидергаусом? А «Факел» 90-х?
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Карпин спустит собак в раздевалке. В Катаре увидим другую сборную по скорости, самоотдаче, борьбе». Гришин о России
9сегодня, 03:20
Пименов за ужесточение лимита: «Главное только, чтобы никого искусственно не тащили – если наш игрок не отвечает футбольным требованиям, но находится в основе»
9сегодня, 03:00
«Хорватия была хуже соперника впервые за долгое время. Мы словно играли против команды из топ-5». Далич об 1:0 с Фарерами
3сегодня, 01:59
Сантуш не уволится из сборной Азербайджана после 0:5 от Исландии и 9 поражений в 11 матчах: «Почему я должен подавать в отставку? Покажите того, кто сам уходит. Легко винить тренера»
82вчера, 22:02
Знаете, кто не проиграл «Реалу» ни в одном матче?
вчера, 22:00Тесты и игры
«Если Сантуш сам не уйдет, примем меры. Такой трусливый футбол нам не нужен. Отношение тренера к азербайджанскому футболу и народу неверное». Генсек федерации о 9-м поражении в 11 играх
68вчера, 21:43
Сборная Марокко вышла на ЧМ-2026 первой среди африканских команд – после разгрома Нигера
36вчера, 21:20
Ко всем новостям
Последние новости
Квалификация ЧМ-2026. Португалия в гостях у Армении, Англия сыграет с Андоррой
47 секунд назад
Хавбек России U21 Чобанов: «У нас такие ребята в молодежке, что могли бы конкурировать с европейскими клубами и сборными. У нас хороший чемпионат»
421 минуту назад
Александр Черников: «Меня задела история Денниса Родмана. Нравится его стиль жизни, одежды, агрессивная манера игры»
235 минут назад
Балахнин о Моуринью в РПЛ: «Его уже нельзя отнести к топ-тренерам. Докатился, что начал торговать: «Дайте мне 20 миллионов – и пойду хоть куда»
149 минут назад
Экс-опорник «Зенита» Краневиттер перешел в «Фатих Карагюмрюк» Лички свободным агентом
1сегодня, 03:52Фото
Миранчук о работе с Галактионовым: «Было недопонимание, когда он только пришел. Но в конце последнего сезона в «Локо» он как будто доверился и понял меня»
4сегодня, 03:37
«Мусиалу нельзя заменить в индивидуальном плане. Как и Месси». Маттеус о хавбеке Германии
3сегодня, 02:48
Ловчев о переходах Ву и Джику в «Спартак»: «Слежу за международным футболом, но этих людей не знаю. Дуарте ушел, хотя он чуть ли не лучший защитник был»
9сегодня, 02:33
Шабаров об 1:2 России U21 c Саудовской Аравией U23: «Родные стены нас сковали. Соперник выжал почти все из моментов, а мы свои не реализовали»
1сегодня, 02:18
Геркус об ужесточении лимита: «Некоторым придется продавать иностранцев по ценам ниже рыночных и наполнять заявку россиянами. Заработают скорее агенты, чем клубы»
2сегодня, 01:41