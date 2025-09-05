Генпрокуратура начала проверку высказываний Клаудиньо, сказал депутат Свищев: «Если критические слова подтвердятся – будут решения, соответствующие закону»
Бразильский полузащитник, выступающий за катарский «Аль-Садд», ранее заявил, что хотел уйти из «Зенита» из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали».
Напомним, у Клаудиньо есть российское гражданство.
«Я получил ответ от Генеральной прокуратуры, которая начала проверку высказываний Клаудиньо. Он должен нести ответственность за свое публичное поведение и высказывания, являясь гражданином России.
Когда он играл здесь, то был всем доволен. А уехав, начал критиковать страну, осуждать СВО. При этом необходимо профессионально изучить его высказывания, которые были опубликованы в СМИ.
Любые слова можно интерпретировать по-разному. Если критические высказывания подтвердятся, то будут соответствующие законодательству решения», – сказал депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев.
«С целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору г. Санкт-Петербурга поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать вас о результатах.
Исполнение поручения контролируется», – говорится в ответе Генпрокуратуры на обращение Свищева.
