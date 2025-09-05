Генпрокуратура начала проверку высказываний Клаудиньо, сказал депутат Свищев: «Если критические слова подтвердятся – будут решения, соответствующие закону»

Генпрокуратура начала проверку высказываний экс-игрока «Зенита» Клаудиньо.

Бразильский полузащитник, выступающий за катарский «Аль-Садд », ранее заявил , что хотел уйти из «Зенита » из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали».

Напомним, у Клаудиньо есть российское гражданство.

«Я получил ответ от Генеральной прокуратуры, которая начала проверку высказываний Клаудиньо. Он должен нести ответственность за свое публичное поведение и высказывания, являясь гражданином России.

Когда он играл здесь, то был всем доволен. А уехав, начал критиковать страну, осуждать СВО. При этом необходимо профессионально изучить его высказывания, которые были опубликованы в СМИ.

Любые слова можно интерпретировать по-разному. Если критические высказывания подтвердятся, то будут соответствующие законодательству решения», – сказал депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев .

«С целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору г. Санкт-Петербурга поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать вас о результатах.

Исполнение поручения контролируется», – говорится в ответе Генпрокуратуры на обращение Свищева.

