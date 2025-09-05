Гран-при Италии-2025. 1-я практика. Хэмилтон – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й
Автодром Монца, Монца
5 сентября 2025 года
1-я практика
1. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 1.20,117 (20 кругов)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,169 (24)
3. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,533 (25)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,575 (22)
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,823 (25)
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,904 (28)
7. Алекс Албон («Уильямс») +0,956 (25)
8. Джордж Расселл («Мерседес») +0,993 (20)
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,997 (20)
10. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1,041 (25)
11. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,055 (24)
12. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,062 (26)
13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,084 (27)
14. Юки Цунода («Ред Булл») +1,175 (24)
15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,178 (26)
16. Алекс Данн («Макларен») +1,489 (26)
17. Эстебан Окон («Хаас») +1,525 (22)
18. Пьер Гасли («Альпин») +1,536 (26)
19. Оливер Бермэн («Хаас») +1,941 (23)
20. Пауль Арон («Альпин») +2,036 (23)