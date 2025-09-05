18

Гран-при Италии-2025. 1-я практика. Хэмилтон – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

Хэмилтон и Леклер лидируют после первой тренировки «Ф-1» в Монце, Сайнс – 3-й.

Гран-при Италии

Автодром Монца, Монца

5 сентября 2025 года

1-я практика

1. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 1.20,117 (20 кругов)

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,169 (24)

3. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,533 (25)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,575 (22)

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,823 (25)

6. Ландо Норрис («Макларен») +0,904 (28)

7. Алекс Албон («Уильямс») +0,956 (25)

8. Джордж Расселл («Мерседес») +0,993 (20)

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,997 (20)

10. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1,041 (25)

11. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,055 (24)

12. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,062 (26)

13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,084 (27)

14. Юки Цунода («Ред Булл») +1,175 (24)

15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,178 (26)

16. Алекс Данн («Макларен») +1,489 (26)

17. Эстебан Окон («Хаас») +1,525 (22)

18. Пьер Гасли («Альпин») +1,536 (26)

19. Оливер Бермэн («Хаас») +1,941 (23)

20. Пауль Арон («Альпин») +2,036 (23)

Болид Расселла сломался в конце 1-й практики в Монце

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoОскар Пиастри
logoАстон Мартин
Гран-при Италии
logoОливер Бермэн
результаты
logoЛанс Стролл
logoМакларен
logoФеррари
logoЭстебан Окон
logoУильямс
logoАлександр Албон
logoДжордж Расселл
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
logoЮки Цунода
logoМакс Ферстаппен
logoФранко Колапинто
logoЗаубер
logoРед Булл
logoЛьюис Хэмилтон
logoАндреа Кими Антонелли
logoМерседес
logoНико Хюлькенберг
logoШарль Леклер
logoАльпин
logoИзак Аджар
logoГабриэл Бортолето
logoХаас
logoПьер Гасли
logoРейсинг Буллз
logoЛиам Лоусон
logoФернандо Алонсо
logoКарлос Сайнс
Пауль Арон
Алекс Данн
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Италии-2025. Расписание трансляций
4вчера, 19:50
Юки Цунода: «Ред Булл» нужно найти баланс между темпом на длинной и на короткой дистанции»
4вчера, 19:41
Джордж Расселл: «У «Мерседеса» неплохой темп, но плотность результатов очень высокая»
1вчера, 19:24
Шарль Леклер: «Сегодня «Феррари» была быстра, но управлять ей было не так просто»
2вчера, 19:11
Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» не так конкурентоспособен в Италии, как на последних этапах»
вчера, 18:53
Шарль Леклер: «Приоритет «Феррари» – постараться понять, как еще улучшить гоночный темп»
вчера, 18:47
Фредерик Вассер о плотности пелотона: «Вот настоящие гонки. В последние годы были разные победители – это хорошее шоу»
2вчера, 18:37
Лоран Мекьес: «Не планируем перестановок в составах пилотов «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» по ходу сезона»
6вчера, 18:34
Гельмут Марко: «Ред Булл» надеется на борьбу за победу, если «Макларен» не найдет дополнительную скорость в квалификации»
вчера, 18:10
Льюис Хэмилтон: «Обгонять в Монце не так уж легко, мой штраф может стать проблемой»
4вчера, 18:07
Ко всем новостям
Последние новости
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото