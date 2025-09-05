36

Майк Тайсон проведет выставочный бой против Флойда Мейвезера

Майк Тайсон проведет выставочный бой против Флойда Мейвезера.

Сообщается, что поединок пройдет весной 2026 года. Место проведения и точная дата будут объявлены позже.

59-летний Тайсон – бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, когда уступил Джейку Полу единогласным решением судей. Его профессиональный рекорд – 50-7-2.

Мейвезеру 48 лет. Он становился чемпионом в пяти разных весовых категориях. В 2017 году он объявил о завершении профессиональной карьеры – за 50 боев он ни разу не проиграл. С тех пор Мейвезер провел восемь выставочных поединков, последний из которых состоялся в августе-2024.

Майк Тайсон вернулся, но не справился с Джейком Полом: задыхался, попал 18 раз и разгромно проиграл

Лучший тяжеловес в истории бокса – кого вы выбрали?

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ESPN
logoМайк Тайсон
logoФлойд Мейвезер-младший
logoбокс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Мэнни Пакьяо может провести бой с Роландо Ромеро
24 июля, 11:18
Майк Тайсон: «Вклад Формана в бокс никогда не будет забыт»
422 марта, 10:05
Кроуфорд вспомнил нокдаун Мейвезера на фоне скандала с Дэвисом: «В бою с Эрнандесом Флойд встал на колено, потому что повредил руку. Это был нокдаун, хоть там и не было удара»
2 марта, 10:31
Главные новости
ACA 191: Туменов против Круза, Сильверио – Кошкин и другие бои
334 минуты назадLive
Адам Богатырев сломал ногу на 19 секунде боя против Клидсона Абреу
39 минут назадВидео
Цзю – о бое Тайсона и Мейвезера: «Бред. Понимаю, что хочется на старости лет денег заработать. Но ведь весовые категории совсем разные»
3сегодня, 17:30
Эдди Хирн: «Джошуа получил предложение подраться в Гане. Увидеть его в Африке было бы невероятно»
1сегодня, 17:10
Аспиналл и Ган провели первую дуэль взглядов перед поединком на UFC 321
5сегодня, 15:45Видео
«Лучше следи за тем, чтобы тебя самого куда-нибудь не ткнули». Тренер Шары Буллета отреагировал на слова Косты
6сегодня, 15:10
Рой Джонс: «Бой между Тайсоном и Мейвезером кажется мне забавным. Могу лишь пожелать им удачи»
2сегодня, 13:50
Фрейре – о срыве боя с Кейтой: «Я абсолютно уверен, что он даже не пытался согнать вес. К черту его»
2сегодня, 13:35
Магомедшарипов – в соцсетях: «Шесть лет прошло, а руки тянутся до сих пор»
12сегодня, 11:55
Евгений Гончаров: «Я общался с матчмейкерами UFC. До конца года наступит ясность»
2сегодня, 11:35
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22