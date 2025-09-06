Сборная Марокко вышла на ЧМ-2026 первой среди африканских команд – после разгрома Нигера
Сборная Марокко сыграет на ЧМ-2026.
Команда Валида Реграги разгромила Нигер (5:0) в 7-м туре квалификации и лидирует в группе Е с 18 очками после 6 игр. У идущей второй Танзании 10 баллов.
Сборная Марокко вышла на ЧМ-2026 первой среди африканских команд. На чемпионат мира она пробилась в третий раз подряд, а в 2030-м сыграет на турнире в качестве одной из хозяек.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: страница ЧМ-2026 в Х
