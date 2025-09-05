Однополый дуэт из девушек будет выступать в танцах на льду в Финляндии

Фигуристки Эмма Аалто и Милли Коллинг допущены до соревнований в Финляндии в танцах на льду.

Как сообщает Reuters, это первый случай, когда выступать в стране сможет однополый дуэт. Ранее местная федерация фигурного катания изменила правила допуска – согласно ним, танцоры теперь обозначаются не как «мужчина» и «женщина», а как «фигурист A» и «фигурист B».

Нововведение приняли после того, как 19-летняя Аалто и 20-летняя Коллинг подали заявку на совместное участие. Также учитывался опыт канадской федерации, принявшей аналогичные правила в 2022 году.

Аалто ранее выступала вместе с мужчинами, но теперь заявила, что найти партнера на льду очень трудно.

«На одного мужчину приходится около 300 женщин, которые хотели бы кататься с ним. Соотношение сил неравномерное», – сказала Аалто и отметила, что выбор партнера также усложняется необходимостью соответствия по росту, весу и географической близости.

В правилах международных соревнований изменения на данный момент не планируются.