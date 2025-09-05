Максименко, Литвинов, Вахания, Черников и Кирилл Глебов не сыграют с Катаром. Игроки вернутся в клубы
Александр Максименко, Александр Черников и Кирилл Глебов не сыграют с Катаром.
В список футболистов, отправляющихся в Катар на BetBoom товарищеский матч сборной России, также не вошли Руслан Литвинов («Спартак») и Илья Вахания («Ростов»). Эти игроки вернутся в расположение клубов.
Встреча пройдет 7 сентября в Катаре. Начало – в 18:15 по московскому времени.
Вчера Россия дома сыграла вничью с Иорданией (0:0).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт РФС
