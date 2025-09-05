  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Максименко, Литвинов, Вахания, Черников и Кирилл Глебов не сыграют с Катаром. Игроки вернутся в клубы
55

Максименко, Литвинов, Вахания, Черников и Кирилл Глебов не сыграют с Катаром. Игроки вернутся в клубы

Александр Максименко, Александр Черников и Кирилл Глебов не сыграют с Катаром.

В список футболистов, отправляющихся в Катар на BetBoom товарищеский матч сборной России, также не вошли Руслан ЛитвиновСпартак») и Илья ВаханияРостов»). Эти игроки вернутся в расположение клубов.

Встреча пройдет 7 сентября в Катаре. Начало – в 18:15 по московскому времени.

Вчера Россия дома сыграла вничью с Иорданией (0:0).

Сафонов, Головин, Миранчуки, Батраков, Глушенков, Сергеев, Литвинов, 7 игроков ЦСКА – в окончательном составе сборной России на матчи с Иорданией и Катаром

Нули России с Иорданией – как вам?18493 голоса
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт РФС
logoСборная Катара по футболу
logoКраснодар
logoРостов
logoСпартак
logoРуслан Литвинов
logoКирилл Глебов
товарищеские матчи (сборные)
logoЦСКА
logoАлександр Черников
logoСборная России по футболу
logoИлья Вахания
logoАлександр Максименко
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глушенков – капитан сборной России в матче с Иорданией. Максименко, Литвинов, Обляков, Баринов, Мостовой – в старте
834 сентября, 15:59
Карпин об ужесточении лимита: «Что я сделаю? Сказал все в 2009 году – мнение не поменялось. С министром спорта не общался, мне общения более чем хватает»
382 сентября, 20:18
Карпин про Умярова: «Лучший по возвратам мяча где? У своих ворот или у других? У нас есть другие игроки – Глебов, Черников. К кому стремиться? Гаттузо, Макелеле»
1022 сентября, 18:59
Главные новости
«ПСЖ» зол на сборную Франции из-за травмы Дембеле: клуб предупреждал о рисках. Вингер пройдет МРТ
6сегодня, 04:17
«Локомотив» взял Кубок Открытия, Алькарас и Синнер в финале US Open, победы Франции и Италии, Ву в «Спартаке», Генпрокуратура проверяет слова Клаудиньо и другие новости
1сегодня, 04:10
Помните «Ротор» с Нидергаусом? А «Факел» 90-х?
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Карпин спустит собак в раздевалке. В Катаре увидим другую сборную по скорости, самоотдаче, борьбе». Гришин о России
9сегодня, 03:20
Пименов за ужесточение лимита: «Главное только, чтобы никого искусственно не тащили – если наш игрок не отвечает футбольным требованиям, но находится в основе»
9сегодня, 03:00
«Хорватия была хуже соперника впервые за долгое время. Мы словно играли против команды из топ-5». Далич об 1:0 с Фарерами
3сегодня, 01:59
Сантуш не уволится из сборной Азербайджана после 0:5 от Исландии и 9 поражений в 11 матчах: «Почему я должен подавать в отставку? Покажите того, кто сам уходит. Легко винить тренера»
82вчера, 22:02
Знаете, кто не проиграл «Реалу» ни в одном матче?
вчера, 22:00Тесты и игры
«Если Сантуш сам не уйдет, примем меры. Такой трусливый футбол нам не нужен. Отношение тренера к азербайджанскому футболу и народу неверное». Генсек федерации о 9-м поражении в 11 играх
68вчера, 21:43
Сборная Марокко вышла на ЧМ-2026 первой среди африканских команд – после разгрома Нигера
36вчера, 21:20
Ко всем новостям
Последние новости
Хавбек России U21 Чобанов: «У нас такие ребята в молодежке, что могли бы конкурировать с европейскими клубами и сборными. У нас хороший чемпионат»
419 минут назад
Александр Черников: «Меня задела история Денниса Родмана. Нравится его стиль жизни, одежды, агрессивная манера игры»
133 минуты назад
Балахнин о Моуринью в РПЛ: «Его уже нельзя отнести к топ-тренерам. Докатился, что начал торговать: «Дайте мне 20 миллионов – и пойду хоть куда»
147 минут назад
Экс-опорник «Зенита» Краневиттер перешел в «Фатих Карагюмрюк» Лички свободным агентом
1сегодня, 03:52Фото
Миранчук о работе с Галактионовым: «Было недопонимание, когда он только пришел. Но в конце последнего сезона в «Локо» он как будто доверился и понял меня»
4сегодня, 03:37
«Мусиалу нельзя заменить в индивидуальном плане. Как и Месси». Маттеус о хавбеке Германии
3сегодня, 02:48
Ловчев о переходах Ву и Джику в «Спартак»: «Слежу за международным футболом, но этих людей не знаю. Дуарте ушел, хотя он чуть ли не лучший защитник был»
9сегодня, 02:33
Шабаров об 1:2 России U21 c Саудовской Аравией U23: «Родные стены нас сковали. Соперник выжал почти все из моментов, а мы свои не реализовали»
1сегодня, 02:18
Геркус об ужесточении лимита: «Некоторым придется продавать иностранцев по ценам ниже рыночных и наполнять заявку россиянами. Заработают скорее агенты, чем клубы»
2сегодня, 01:41
Кавазашвили о России и 0:0 с Иорданией: «Не знает, как атаковать — нет сыгранности и ярко выраженных нападающих. Надеяться на авось и ошибку защитников – неблагодарная работа для великой страны»
7сегодня, 01:29