Максименко, Литвинов, Вахания, Черников и Кирилл Глебов не сыграют с Катаром. Игроки вернутся в клубы

Александр Максименко, Александр Черников и Кирилл Глебов не сыграют с Катаром.

В список футболистов, отправляющихся в Катар на BetBoom товарищеский матч сборной России, также не вошли Руслан Литвинов («Спартак ») и Илья Вахания («Ростов »). Эти игроки вернутся в расположение клубов.

Встреча пройдет 7 сентября в Катаре. Начало – в 18:15 по московскому времени.

Вчера Россия дома сыграла вничью с Иорданией (0:0).

