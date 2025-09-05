Эдерсон попрощался с фанатами «Сити»: «Спасибо за поддержку, вы навсегда в моем сердце, буду скучать. Однажды «голубой» – «голубой» навсегда!»
Эдерсон попрощался с болельщиками «Ман Сити».
«Я хочу сказать вам огромное спасибо за вашу поддержку на протяжении последних восьми лет. Однажды «голубой» – «голубой» навсегда!
Вы останетесь в моем сердце навсегда. Я буду скучать по всему! По клубу, по людям, по всему. Я буду скучать по матчам здесь, на «Этихаде», – сказал экс-вратарь «Ман Сити», перешедший в «Фенербахче».
Напомним, что одно из прозвищ «Сити» – «Голубые» (The Blues), оно отсылает к цвету домашней формы клуба.
Нули России с Иорданией – как вам?18646 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Манчестер Сити»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости