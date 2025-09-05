Эдерсон попрощался с фанатами «Сити»: «Спасибо за поддержку, вы навсегда в моем сердце, буду скучать. Однажды «голубой» – «голубой» навсегда!»

Эдерсон попрощался с болельщиками «Ман Сити».

«Я хочу сказать вам огромное спасибо за вашу поддержку на протяжении последних восьми лет. Однажды «голубой» – «голубой» навсегда!

Вы останетесь в моем сердце навсегда. Я буду скучать по всему! По клубу, по людям, по всему. Я буду скучать по матчам здесь, на «Этихаде», – сказал экс-вратарь «Ман Сити », перешедший в «Фенербахче ».

Напомним, что одно из прозвищ «Сити» – «Голубые» (The Blues), оно отсылает к цвету домашней формы клуба.