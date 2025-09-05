Кубок Содружества. Спринт. Смольский стартует 14-м, Халили – 17-м, Латыпов – 29-м, Серохвостов – 50-м
5 сентября на первом этапе Кубка Содружества по биатлону пройдет мужской спринт.
Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26
1-й этап
Сочи
Мужчины
Спринт
Начало – 11.00 по московскому времени, прямая трансляция – на Матч ТВ
Старт-лист
7. Кирилл Бажин
14. Антон Смольский (Беларусь)
17. Карим Халили
23. Антон Бабиков
29. Эдуард Латыпов
34. Василий Томшин
46. Кирилл Стрельцов
48. Евгений Сидоров
54. Александр Корнев
