Кубок Содружества. Спринт. Смольский стартует 14-м, Халили – 17-м, Латыпов – 29-м, Серохвостов – 50-м

5 сентября на первом этапе Кубка Содружества по биатлону пройдет мужской спринт.

Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26

1-й этап

Сочи

Мужчины

Спринт

Начало – 11.00 по московскому времени, прямая трансляция – на Матч ТВ

Старт-лист

5. Никита Поршнев

7. Кирилл Бажин

10. Александр Поварницын

14. Антон Смольский (Беларусь)

17. Карим Халили

23. Антон Бабиков

26. Евгений Емерхонов

29. Эдуард Латыпов

34. Василий Томшин

46. Кирилл Стрельцов

48. Евгений Сидоров

50. Даниил Серохвостов

51. Александр Логинов

54. Александр Корнев

