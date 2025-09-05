Мбаппе забил 51-й гол за Францию и догнал Анри. Впереди только Жиру с 57 мячами

Килиан Мбаппе по голам за сборную Франции теперь уступает лишь Оливье Жиру.

Представляющий «Реал » форвард отличился на 82-й минуте игры с Украиной в квалификации ЧМ-2026. Ассистировал ему Орельен Тчуамени .

Это 51-й гол Мбаппе за национальную команду. Он сравнялся с Тьерри Анри. До Жиру, лучшего бомбардира в истории сборной Франции , остается 6 мячей.

Подробно со статистикой Килиана можно ознакомиться здесь .

