23

Мбаппе забил 51-й гол за Францию и догнал Анри. Впереди только Жиру с 57 мячами

Килиан Мбаппе по голам за сборную Франции теперь уступает лишь Оливье Жиру.

Представляющий «Реал» форвард отличился на 82-й минуте игры с Украиной в квалификации ЧМ-2026. Ассистировал ему Орельен Тчуамени.

Это 51-й гол Мбаппе за национальную команду. Он сравнялся с Тьерри Анри. До Жиру, лучшего бомбардира в истории сборной Франции, остается 6 мячей.

Подробно со статистикой Килиана можно ознакомиться здесь.

Украина – Франция. 0:2 – Мбаппе забил. Онлайн-трансляция

Нули России с Иорданией – как вам?18887 голосов
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoСборная Франции по футболу
logoКилиан Мбаппе
logoТьерри Анри
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoКвалификация ЧМ
logoСборная Украины по футболу
logoОрельен Тчуамени
logoОливье Жиру
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Квалификация ЧМ-2026. Франция обыграла Украину, Италия разгромила Эстонию, Дания и Шотландия не забили, Беларусь пропустила 5 голов от Греции
199вчера, 20:39
Франция обыграла Украину в Польше – 2:0. Забили Мбаппе и Олисе
41вчера, 20:35
Главные новости
«Локомотив» взял Кубок Открытия, Алькарас и Синнер в финале US Open, победы Франции и Италии, Ву в «Спартаке», Генпрокуратура проверяет слова Клаудиньо и другие новости
323 минуты назад
Клаудиньо: «Никогда не критиковал Россию и не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем. Мой отъезд – исключительно профессиональное решение»
2644 минуты назад
Квалификация ЧМ-2026. Португалия в гостях у Армении, Англия сыграет с Андоррой
7сегодня, 05:20
Хавбек России U21 Чобанов: «У нас такие ребята в молодежке, что могли бы конкурировать с европейскими клубами и сборными. У нас хороший чемпионат»
8сегодня, 04:59
«ПСЖ» зол на сборную Франции из-за травмы Дембеле: клуб предупреждал о рисках. Вингер пройдет МРТ
20сегодня, 04:17
Помните «Ротор» с Нидергаусом? А «Факел» 90-х?
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Карпин спустит собак в раздевалке. В Катаре увидим другую сборную по скорости, самоотдаче, борьбе». Гришин о России
19сегодня, 03:20
Пименов за ужесточение лимита: «Главное только, чтобы никого искусственно не тащили – если наш игрок не отвечает футбольным требованиям, но находится в основе»
15сегодня, 03:00
«Хорватия была хуже соперника впервые за долгое время. Мы словно играли против команды из топ-5». Далич об 1:0 с Фарерами
4сегодня, 01:59
Сантуш не уволится из сборной Азербайджана после 0:5 от Исландии и 9 поражений в 11 матчах: «Почему я должен подавать в отставку? Покажите того, кто сам уходит. Легко винить тренера»
88вчера, 22:02
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. США против Южной Кореи, Мексика сыграет с Японией
11 минут назад
Армения – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
34 минуты назад
Товарищеский матч. «Зенит» против «Сьона»
3сегодня, 05:33
Александр Черников: «Меня задела история Денниса Родмана. Нравится его стиль жизни, одежды, агрессивная манера игры»
5сегодня, 04:45
Балахнин о Моуринью в РПЛ: «Его уже нельзя отнести к топ-тренерам. Докатился, что начал торговать: «Дайте мне 20 миллионов – и пойду хоть куда»
5сегодня, 04:31
Экс-опорник «Зенита» Краневиттер перешел в «Фатих Карагюмрюк» Лички свободным агентом
1сегодня, 03:52Фото
Миранчук о работе с Галактионовым: «Было недопонимание, когда он только пришел. Но в конце последнего сезона в «Локо» он как будто доверился и понял меня»
8сегодня, 03:37
«Мусиалу нельзя заменить в индивидуальном плане. Как и Месси». Маттеус о хавбеке Германии
4сегодня, 02:48
Ловчев о переходах Ву и Джику в «Спартак»: «Слежу за международным футболом, но этих людей не знаю. Дуарте ушел, хотя он чуть ли не лучший защитник был»
13сегодня, 02:33
Шабаров об 1:2 России U21 c Саудовской Аравией U23: «Родные стены нас сковали. Соперник выжал почти все из моментов, а мы свои не реализовали»
2сегодня, 02:18