«Спартак» подписал Ву из «Ренна». Контракт с защитником – на 4 года

«Спартак» объявил о переходе Кристофера Ву из Ренна».

23-летний камерунский защитник подписал четырехлетний контракт с красно-белыми.

Ву будет играть в «Спартаке » под третьим номером.

Кристофер выступал за «Ренн » с января 2022 года, провел 60 матчей, забил 2 гола и заработал 18 желтых и 3 красных карточки.

За сборную Камеруна Ву сыграл 21 матч, забил 2 мяча и получил 4 желтых карточки. Подробная статистика игрока – здесь .

Изображение: t.me/fcsmtg/23730

