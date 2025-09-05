«Спартак» подписал Ву из «Ренна». Контракт с защитником – на 4 года
«Спартак» объявил о переходе Кристофера Ву из Ренна».
23-летний камерунский защитник подписал четырехлетний контракт с красно-белыми.
Ву будет играть в «Спартаке» под третьим номером.
Кристофер выступал за «Ренн» с января 2022 года, провел 60 матчей, забил 2 гола и заработал 18 желтых и 3 красных карточки.
За сборную Камеруна Ву сыграл 21 матч, забил 2 мяча и получил 4 желтых карточки. Подробная статистика игрока – здесь.
Изображение: t.me/fcsmtg/23730
Нули России с Иорданией – как вам?18650 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Спартака»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости