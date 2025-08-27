«Карабах» сыграет в ЛЧ во 2-й раз в истории. В 2017-м чемпионы Азербайджана дважды отобрали очки у «Атлетико»
«Карабах» выступит на общем этапе Лиги чемпионов.
Чемпион Азербайджана в плей-офф квалификации прошел «Ференцварош» (3:1, 2:3).
«Карабах» сыграет в ЛЧ во второй раз в истории.
Впервые ему это удалось в 2017 году: в группе с «Атлетико», «Челси» и «Ромой» он набрал два очка, дважды сыграв вничью с мадридцами.
