  • «Карабах» сыграет в ЛЧ во 2-й раз в истории. В 2017-м чемпионы Азербайджана дважды отобрали очки у «Атлетико»
93

«Карабах» сыграет в ЛЧ во 2-й раз в истории. В 2017-м чемпионы Азербайджана дважды отобрали очки у «Атлетико»

«Карабах» выступит на общем этапе Лиги чемпионов.

Чемпион Азербайджана в плей-офф квалификации прошел «Ференцварош» (3:1, 2:3).

«Карабах» сыграет в ЛЧ во второй раз в истории.

Впервые ему это удалось в 2017 году: в группе с «Атлетико», «Челси» и «Ромой» он набрал два очка, дважды сыграв вничью с мадридцами.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
