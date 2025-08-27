«Барса» может принять «Валенсию» на «Эстади Йохан Кройфф» вместимостью 6 000 зрителей. Нужно разрешение Ла Лиги, так как минимум для арен Примеры – 15 000

«Барселона» может сыграть с «Валенсией» на арене, вмещающей 6 000 человек.

Каталонцы продолжают работу над выбором домашнего стадиона на сезон-2025/26. Клуб ожидает получения лицензий, необходимых для использования перестраиваемого «Камп Ноу» и гарантирующих безопасность зрителей. Несмотря на прогресс в этом вопросе, первоначальное разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию от городского совета еще не получено.

Сейчас на повестке дня у «Барсы» определение места проведения первого домашнего матча Ла Лиги против «Валенсии», который должен пройти 13 или 14 сентября в рамках 4-го тура. Учитывая ход строительных работ, клуб уже исключил использование «Камп Ноу ».

На данный момент стадион «Эстади Йохан Кройфф », вмещающий 6 тысяч зрителей, является наиболее вероятным местом проведения матча, сообщает Marca.

Использование «Местальи» невозможно, поскольку Ла Лига отказала «Барселоне» в проведении первых четырех туров на выезде.

Клуб также рассматривал «Олимпик Льюис Компанис » (он же – «Монтжуик»), на котором проводились матчи в прошлом сезоне, однако 12 сентября на арене состоится концерт, поэтому подготовить поле к игре будет проблематично. Вариант с домашним стадионом «Жироны» – «Монтиливи» – тоже не вполне подходит сине-гранатовым.

Поэтому сейчас основным вариантом считается арена имени Кройффа. Однако для проведения матча нужно специальное разрешение Ла Лиги, так как, согласно регламенту, минимальная вместимость стадиона команды Примеры составляет 15 000 мест.

«Барса» собирается убедить Ла Лигу, аргументируя такое решение тем, что речь идет лишь об одном матче, а не обо всех играх сезона.

Кроме того, в этот четверг «Барселона » должна сообщить УЕФА , где будет проводить все домашние матчи Лиги чемпионов. В клубе хотят заявить «Камп Ноу», но и вариант с «Олимпик Льюис Компанис» также возможен.