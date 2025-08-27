  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барса» может принять «Валенсию» на «Эстади Йохан Кройфф» вместимостью 6 000 зрителей. Нужно разрешение Ла Лиги, так как минимум для арен Примеры – 15 000
103

«Барса» может принять «Валенсию» на «Эстади Йохан Кройфф» вместимостью 6 000 зрителей. Нужно разрешение Ла Лиги, так как минимум для арен Примеры – 15 000

«Барселона» может сыграть с «Валенсией» на арене, вмещающей 6 000 человек.

Каталонцы продолжают работу над выбором домашнего стадиона на сезон-2025/26. Клуб ожидает получения лицензий, необходимых для использования перестраиваемого «Камп Ноу» и гарантирующих безопасность зрителей. Несмотря на прогресс в этом вопросе, первоначальное разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию от городского совета еще не получено.

Сейчас на повестке дня у «Барсы» определение места проведения первого домашнего матча Ла Лиги против «Валенсии», который должен пройти 13 или 14 сентября в рамках 4-го тура. Учитывая ход строительных работ, клуб уже исключил использование «Камп Ноу».

На данный момент стадион «Эстади Йохан Кройфф», вмещающий 6 тысяч зрителей, является наиболее вероятным местом проведения матча, сообщает Marca.

Использование «Местальи» невозможно, поскольку Ла Лига отказала «Барселоне» в проведении первых четырех туров на выезде.

Клуб также рассматривал «Олимпик Льюис Компанис» (он же – «Монтжуик»), на котором проводились матчи в прошлом сезоне, однако 12 сентября на арене состоится концерт, поэтому подготовить поле к игре будет проблематично. Вариант с домашним стадионом «Жироны» – «Монтиливи» – тоже не вполне подходит сине-гранатовым. 

Поэтому сейчас основным вариантом считается арена имени Кройффа. Однако для проведения матча нужно специальное разрешение Ла Лиги, так как, согласно регламенту, минимальная вместимость стадиона команды Примеры составляет 15 000 мест.

«Барса» собирается убедить Ла Лигу, аргументируя такое решение тем, что речь идет лишь об одном матче, а не обо всех играх сезона. 

Кроме того, в этот четверг «Барселона» должна сообщить УЕФА, где будет проводить все домашние матчи Лиги чемпионов. В клубе хотят заявить «Камп Ноу», но и вариант с «Олимпик Льюис Компанис» также возможен.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
logoКамп Ноу
Эстади Йохан Кройфф
logoЛа Лига
logoБарселона
logoВаленсия
logoОлимпик Льюис Компанис
logoМесталья
Монтиливи
стадионы
logoУЕФА
logoЖирона
logoЛига чемпионов УЕФА
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барсе» нужно продать игрока для регистрации Бардагжи. 19-летнего вингера могут отдать в аренду «Копенгагену», если не получится заявить
47вчера, 08:41
Мэрия Барселоны проведет инспекцию на «Камп Ноу» во вторник. «Барса» может играть матчи ЛЧ на «Олимпик Льюис Компанис», если не получит нужных разрешений для основного стадиона
125 августа, 17:07
УЕФА разрешил «Барсе» начать выступление в ЛЧ на выезде, чтобы подготовить «Камп Ноу». Все домашние матчи общего этапа должны проходить на одном стадионе
2921 августа, 20:19
«Барселона» договорилась с властями города об использовании «Олимпик Льюис Компанис» до конца февраля на случай проблем с возвращением на «Камп Ноу»
2320 августа, 16:37
«Барселоне» разрешат сыграть с «Валенсией» на «Камп Ноу» при 27000 зрителей после проверок. Городской совет одобрил разделение на 3 этапа 1-й фазы работ на стадионе (Mundo Deportivo)
336 августа, 12:46
Главные новости
Кубок английской лиги. 2-й раунд. «Манчестер Юнайтед» против «Гримсби», «Эвертон» сыграет с «Мэнсфилдом»
1313 минут назад
Генич о Карпине: «У Алонсо в Леверкузене поначалу не получилось, а в итоге стал чемпионом. И есть ощущение, что «Динамо» нужен вратарь, Лунев что-то растрынделся про совмещение»
2133 минуты назад
Смолов о жесте Глушенкова: «У меня нет ощущения, что Макс токсичный, когда играет и счастлив. Это нормально, когда человек недоволен, что не выходит на поле»
234 минуты назадВидео
Мусаев про 4:2 с «Сочи»: «Краснодар» при 2:0 упустил инициативу, позволил забить два мяча во 2-м тайме, что непозволительно»
249 минут назад
Морено перенес гипертонический криз во время матча с «Краснодаром». Тренера «Сочи» увезли в больницу
1450 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. ЦСКА в гостях у «Балтики», «Краснодар» забил 4 гола «Сочи», «Динамо» Москва уступило «Крыльям» по пенальти
78350 минут назадLive
«Краснодар» забил 4 гола или больше в четырех матчах подряд
10сегодня, 17:37
ЦСКА отдаст Гайча в бесплатную аренду в «Крылья Советов» до конца сезона. Самарцы будут платить чуть меньше половины зарплаты – 3,5 млн рублей в месяц (Иван Карпов)
13сегодня, 17:37
«Краснодар» выиграл 6 матчей подряд с общим счетом 21:3. Дальше – ЦСКА
9сегодня, 17:30
Восстановление Беллингема после операции на плече идет хорошо. Хавбек «Реала» хочет вернуться до октябрьской паузы на сборные, но клуб предпочитает действовать осторожнее (As)
3сегодня, 17:25
Ко всем новостям
Последние новости
Дешам о Рабьо в сборной Франции: «Хорошо, что он сможет быть с нами в двух важных матчах. К понедельнику его ситуация в «Марселе» прояснится – нелегко справляться, когда все становится достоянием СМИ»
4 минуты назад
«Милан» наводит справки о Нкунку. Хавбек готов покинуть «Челси»
45 минут назад
«Байер» сделал 1-е предложение по Квинтену Тимберу. «Фейеноорд» оно «не впечатлило» (Voetbal International)
6 минут назад
Чемпионат Испании. «Сельта» примет «Бетис» в вынесенном матче 6-го тура
сегодня, 08:59
Кубок Германии. 1-й раунд. «Бавария» сыграет с «Веэном»
2013 минут назад
Лига Европы. Раунд плей-офф квалификации. «Бранн» разгромил кипрский АЕК, в четверг ПАОК примет «Риеку», «Динамо» Киев – «Маккаби» Тель-Авив
115 минут назад
Нагельсманн не вызвал Сане в сборную Германии из-за перехода в «Галатасарай»: «Теперь Лерой в более слабой лиге, жду от него определенной статистики»
220 минут назад
Пау Виктор об уходе из «Барсы»: «Мне нужно было играть и расти. Флику приходилось концентрироваться на 11-13 игроках. Но он был для нас как отец – очень внимателен ко всем»
21 минуту назад
«ПСЖ» согласен отдать Коло-Муани в аренду в «Юве» за 5 млн евро с обязательным выкупом за 55 млн. Клубы обсуждают структуру бонусов и условия активации обязательства
421 минуту назад
«Гримсби Таун» – «Манчестер Юнайтед». Шешко и Кунья выйдут с первых минут. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1430 минут назад