  • РПЦ и Минспорт подписали соглашение о сотрудничестве: «В любом состязании играет роль не только физическая, но и духовная сила»
РПЦ и Минспорт подписали соглашение о сотрудничестве: «В любом состязании играет роль не только физическая, но и духовная сила»

Русская православная церковь и Минспорт подписали соглашение о сотрудничестве.

Церемония с участием патриарха Кирилла и министра спорта России Михаила Дегтярева прошла в московском Даниловом монастыре.

Стороны договорились о сотрудничестве в целях реализации совместных проектов, направленных на утверждение в спортивном сообществе традиционных духовно-нравственных ценностей, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, гармоничное физическое и духовное развитие участников физкультурных и спортивных мероприятий, а также методическое и информационное продвижение ценностей здорового образа жизни.

«Это доброе дело, направленное на дальнейшее развитие физкультуры и спорта в нашей стране, на духовную поддержку наших спортсменов, на духовное вразумление наших болельщиков и на укрепление всего того, что делает спорт радостной, прекрасной стороной человеческой жизни. Хотел бы поблагодарить вас еще раз за то большое дело, которое вы возглавляете, Михаил Владимирович.

У спорта есть разные стороны – и абсолютно положительные с точки зрения духовного и физического развития личности, и те, что связаны с коммерцией, с зарабатыванием денег, ввиду чего духовно-нравственная сторона нередко отступает на задний план.

Несомненно, очень важна и зрелищная сторона, потому что это действительно увлекает людей и, кроме того, нередко являет пример, которому стремятся следовать молодые люди. То, что я называю гуманизацией спорта, никак не следует воспринимать как некую слабость – речь идет о том, что даже экстремальные виды спорта не должны быть направлены на разрушение человеческой личности.

Проявляя такую озабоченность, церковь вместе с тем всячески поддерживает развитие физкультуры и спорта. Здоровое тело и здоровый дух – это именно то, что формирует человеческую личность. И мы готовы обеспечивать пастырское сопровождение спортсменов, которые исповедуют православие и действительно нуждаются в духовной поддержке, в том числе перед началом соревнований», – сказал патриарх Кирилл.

«Спасибо, Ваше Святейшество, за поддержку наших спортсменов. В любом состязании играет роль не только физическая, но и духовная сила. Поэтому мы будем реализовывать это соглашение с огромной любовью и рвением», – отметил Дегтярев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: сайт РПЦ
патриарх Кирилл
logoМихаил Дегтярев
ОКР
Министерство спорта России
