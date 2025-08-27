Зобнин о литературе: «Каждый выбирает книгу для себя. Кто-то вообще не читает, кому-то это не надо. Если введут обязательную программу, будем читать, не проблема»

Роман Зобнин готов читать книги из обязательной программы для футболистов.

Ранее Михаил Дегтярев заявил , что министерство спорта России разработает перечень книг для молодых футболистов.

«Каждый выбирает для себя свою книгу. Кто-то вообще не читает, кому-то это не надо. Это индивидуальный вопрос.

Если введут обязательную программу для футболистов, будем читать. Не проблема. Подарите мне книгу! Тимур Гурцкая дарит книги? Приму и от него! Почему нет?» – сказал капитан «Спартака ».