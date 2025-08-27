Зобнин о литературе: «Каждый выбирает книгу для себя. Кто-то вообще не читает, кому-то это не надо. Если введут обязательную программу, будем читать, не проблема»
Роман Зобнин готов читать книги из обязательной программы для футболистов.
Ранее Михаил Дегтярев заявил, что министерство спорта России разработает перечень книг для молодых футболистов.
«Каждый выбирает для себя свою книгу. Кто-то вообще не читает, кому-то это не надо. Это индивидуальный вопрос.
Если введут обязательную программу для футболистов, будем читать. Не проблема. Подарите мне книгу! Тимур Гурцкая дарит книги? Приму и от него! Почему нет?» – сказал капитан «Спартака».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
