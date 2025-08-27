  • Спортс
  • «Сочи» – «Краснодар». 0:3 – Кривцов, Козлов и Ленини забили, у Батчи три ассиста. Онлайн-трансляция
«Сочи» – «Краснодар». 0:3 – Кривцов, Козлов и Ленини забили, у Батчи три ассиста. Онлайн-трансляция

«Сочи» принимает «Краснодар» в матче 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игра проходит на Олимпийском стадионе «Фишт». 

Данила Козлов открыл счет на 19-й минуте. На 20-й Кевин Ленини увеличил преимущество «Краснодара». Никита Кривцов забил на 49-й.

Жоау Батчи ассистировал всем трем голам.

В прямом эфире ее показывает «Матч ТВ». 

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
27 августа 15:30, Олимпийский стадион Фишт
Сочи
Второй тайм
0 - 3
0′
Краснодар
56’
Дж. Гонсалес   Виктор Са
50’
  Кривцов
45’
Черников   Сперцян
2тайм
Перерыв
20’
  Ленини
19’
  Козлов
Сочи
Дюпин, Чирков, Алвес, Осипов, Барт, Мухин, Васильев, Коваленко, Аттийят-алла, Ежов, Федоров
Запасные: Игнатов, Агбалака, Литвинов, Заика, Кравцов, Аберден, Корнеев, Рудаков, Сааведра, Зиньковский, Дегтев, Крамарич
1тайм
Краснодар:
Корякин, Дж. Гонсалес, Тормена, Жубал, Хмарин, Черников, Ленини, Батчи, Кривцов, Мукаилов, Козлов
Запасные: Дж. Гонсалес, Голиков, Стежко, Дуглас, Кордоба, Петров, Перрен, Агкацев, Диего Коста, Черников
Подробнее

Таблицы Фонбет Кубка России

Статистика Фонбет Кубка России

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
