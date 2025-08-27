«Сочи» – «Краснодар». 0:3 – Кривцов, Козлов и Ленини забили, у Батчи три ассиста. Онлайн-трансляция

«Сочи» принимает «Краснодар» в матче 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игра проходит на Олимпийском стадионе «Фишт».
Данила Козлов открыл счет на 19-й минуте. На 20-й Кевин Ленини увеличил преимущество «Краснодара». Никита Кривцов забил на 49-й.
Жоау Батчи ассистировал всем трем голам.
В прямом эфире ее показывает «Матч ТВ».
Сочи
Дюпин, Чирков, Алвес, Осипов, Барт, Мухин, Васильев, Коваленко, Аттийят-алла, Ежов, Федоров
Запасные: Игнатов, Агбалака, Литвинов, Заика, Кравцов, Аберден, Корнеев, Рудаков, Сааведра, Зиньковский, Дегтев, Крамарич
Краснодар:
Корякин, Дж. Гонсалес, Тормена, Жубал, Хмарин, Черников, Ленини, Батчи, Кривцов, Мукаилов, Козлов
Запасные: Дж. Гонсалес, Голиков, Стежко, Дуглас, Кордоба, Петров, Перрен, Агкацев, Диего Коста, Черников
Таблицы Фонбет Кубка России
Статистика Фонбет Кубка России