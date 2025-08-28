US Open. П. Кудерметова играет с Соболенко, Мирра Андреева, Рыбакина, Радукану вышли в 3-й круг, Самсонова, Павлюченкова, Блинкова выбыли
Мирра Андреева обыграла Анастасию Потапову во втором круге US Open.
Полина Кудерметова поборется с действующей чемпионкой Ариной Соболенко, Людмила Самсонова проиграла Присцилле Хон.
Анастасия Павлюченкова проиграла Виктории Азаренко, Анна Блинкова – Джессике Пегуле.
Сетка здесь.
US Open
Нью-Йорк, США
24 августа – 7 сентября 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 90 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Где Медведев будет в следующем году?15087 голосов
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости