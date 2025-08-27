Евробаскет-2025. Групповой этап. Латвия играет с Турцией, Сербия встретится с Эстонией и другие матчи
Сегодня шестью матчами откроется групповой этап Евробаскета-2025.
Латвия встречается с Турцией, Эстония сыграет с фаворитами турнира из Сербии.
Групповой этап
Группа А (Рига, Латвия)
Положение команд: Португалия – 1-0, Чехия – 0-1, Эстония – 0-0, Латвия – 0-0, Турция – 0-0, Сербия – 0-0.
Группа B (Тампере, Финляндия)
Положение команд: Германия – 1-0, Литва – 1-0, Великобритания – 0-1, Черногория – 0-1, Финляндия – 0-0, Швеция – 0-0.
Группа C (Лимасол, Кипр)
Положение команд: Кипр – 0-0, Италия – 0-0, Грузия – 0-0, Испания – 0-0, Греция – 0-0, Босния и Герцоговина – 0-0.
Группа D (Катовице, Польша)
Положение команд: Исландия – 0-0, Франция – 0-0, Словения – 0-0, Польша – 0-0, Бельгия – 0-0, Израиль – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?3282 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости