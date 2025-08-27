Федоров об отстранении России: «Это несправедливо в плане спорта. Если нас допустят – просто всех разорвать. Что и будет – мы приедем с эмоциями после нашей победы»

Сергей Федоров высказался касательно отстранения сборной России.

Сборная России не выступает на международных турнирах под эгидой ИИХФ с 2022 года.

– Сборная России, изоляция, перспективы. Как ты видишь это с твоей стороны?

– Все прекрасно понимают, что это абсолютно несправедливо, но так всегда было, Бог знает, с каких времен. В плане спорта это несправедливо.

Ехать, не ехать, с флагом, с гимном и так далее. Все мы прекрасно хотим, чтобы мы ехали и с флагом, и с гимном.

Но если нет такой возможности, по каким-то причинам, которые не касаются того, что ты делаешь – пусть решает каждый сам.

И дальше, как всегда было, поэтому мы одержали победы в Великой Отечественной войне, так и сейчас. Нас изолировали. Ну и что? У нас достаточно есть, дай Бог, катков, тренеров, есть лига, она развивается. Кто бы что бы ни говорил: то плохо, это плохо. Мы развиваемся.

Без шишек и углов ничего никогда не будет, правильно?

– Конечно.

– Поэтому я всегда считал для себя, что это время надо как-то использовать полезно.

– Абсолютно.

– И развивать то, что у нас есть. Нет международных [турниров]? Ничего страшного, но у нас есть международные команды.

В каждой команде, например, в КХЛ есть международные игроки. Усиляет это нашу лигу? Я считаю, да.

Есть иностранные тренеры. И этот сегмент надо в той или иной мере поддерживать. Не обязательно там 50 процентов, можно и 10, можно и 20 и так далее. Но я считаю, что это надо с пользой использовать.

Да, мы попали в такую ситуацию. И если нас допустят на международную арену – просто всех разорвать. Что, я уверен, и будет, потому что мы приедем с эмоциями. Совершенно другими после нашей победы здесь, – сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров в разговоре с Игорем Ларионовым .