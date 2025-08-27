Дмитрий Губерниев: «Биатлонисты сборной России массово жалуются на экипировку! Экипа нынешняя – полное говно!»
Дмитрий Губерниев заявил, что российские биатлонисты жалуются на экипировку.
«Кстати, биатлонисты сборной России массово жалуются на экипировку! Экипа нынешняя – полное говно!
У СБР с говном контракт, менять не хотят, спортсмены недовольны и бегают в своем! Ждем развития событий в сентябре на летних стартах!» – написал комментатор.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости