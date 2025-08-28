«МЮ» вылетел из Кубка лиги от «Гримсби» из 4-го дивизиона. Онана пропустил в ближний угол и после ошибки на выходе, Мбемо не забил последний пенальти в серии
«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка английской лиги после первого же матча.
Команда тренера Рубена Аморима уступила «Гримсби Таун» (2:2, 11:12 по пенальти) – клубу, представляющему четвертый дивизион страны.
Оба гола в игровое время манкунианцам были забиты в результате неудачных действий Андре Онана. Сперва голкипер пропустил удар в ближний угол, а затем ошибся при выходе на перехват навеса.
В серии одиннадцатиметровых последний пенальти не сумел забить Бриан Мбемо – и «МЮ» вылетел уже во втором раунде Кубка лиги. Также в послематчевой серии промахнулся Матеус Кунья, а Андре Онана перевел удар Кларка Одуора в перекладину.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
