«МЮ» вылетел из Кубка лиги от «Гримсби» из 4-го дивизиона. Онана пропустил в ближний угол и после ошибки на выходе, Мбемо не забил последний пенальти в серии

«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка английской лиги после первого же матча.

Команда тренера Рубена Аморима уступила «Гримсби Таун » (2:2, 11:12 по пенальти) – клубу, представляющему четвертый дивизион страны.

Оба гола в игровое время манкунианцам были забиты в результате неудачных действий Андре Онана . Сперва голкипер пропустил удар в ближний угол, а затем ошибся при выходе на перехват навеса.

В серии одиннадцатиметровых последний пенальти не сумел забить Бриан Мбемо – и «МЮ » вылетел уже во втором раунде Кубка лиги. Также в послематчевой серии промахнулся Матеус Кунья, а Андре Онана перевел удар Кларка Одуора в перекладину.

