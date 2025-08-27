Организаторы заплыва в Босфоре опровергли сообщения о том, что чип пропавшего Свечникова подал сигнал из воды
24 августа российский пловец Николай Свечников участвовал в массовом заплыве через Босфорский пролив, но не финишировал. Морская полиция и береговая охрана ведут поиски.
27 августа турецкое издание CNN Turk сообщило, что браслет Свечникова подает сигнал из воды.
Глава организационного комитета Межконтинентального заплыва в Босфоре Левент Караташ назвал эту информацию ложью.
«Такие утверждения в СМИ – абсолютная ложь, потому что у этих чипов нет такой функции, у них нет GPS.
Чип, который мы выдавали всем участникам заплыва, лишь определяет время между заходом пловца в море и выходом из него. Других функций нет.
А если бы чип подавал сигнал, то мы бы сразу его нашли», – заявил Караташ.
