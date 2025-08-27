Матч окончен
Два гола Облякова с пенальти принесли ЦСКА победу над «Балтикой» – 2:0
«Балтика» проиграла ЦСКА (0:2) в 3-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встреча проходила на «Ростех Арене».
Иван Обляков на 78-й минуте реализовал пенальти. На 90-й Иван снова отличился с 11-метровой отметки.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
27 августа 17:45, Ростех Арена
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
