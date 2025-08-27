Два гола Облякова с пенальти принесли ЦСКА победу над «Балтикой» – 2:0

«Балтика» проиграла ЦСКА (0:2) в 3-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встреча проходила на «Ростех Арене».

Иван Обляков на 78-й минуте реализовал пенальти. На 90-й Иван снова отличился с 11-метровой отметки.

