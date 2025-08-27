118

Два гола Облякова с пенальти принесли ЦСКА победу над «Балтикой» – 2:0

«Балтика» проиграла ЦСКА (0:2) в 3-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встреча проходила на «Ростех Арене».

Иван Обляков на 78-й минуте реализовал пенальти. На 90-й Иван снова отличился с 11-метровой отметки. 

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
27 августа 17:45, Ростех Арена
Балтика
Завершен
0 - 2
ЦСКА
Матч окончен
90’
  Обляков
82’
ди Лусиано   Лукин
Никитин   Обонин
82’
78’
  Обляков
Андраде
74’
72’
Алвес   Кисляк
69’
Обляков
66’
Абдулкадыров
Пряхин   Манелов
65’
Ковач   Беликов
65’
Чивич   Оффор
65’
Мурид
64’
61’
Сериков   Глебов
61’
Шуманский   Обляков
61’
Мойзес   Круговой
Луна   Варатынов
46’
2тайм
Перерыв
Ковач
31’
Луна
6’
Балтика
Любаков, Луна, Андраде, Мохаммад, Ковалев, Ковач, Мурид, Чивич, Пряхин, Никитин, Йенне
Запасные: Кукушкин, Оффор, Стефанович, Варатынов, Беликов, Бевеев, Манелов, Бориско, Обонин
1тайм
ЦСКА:
Тороп, ди Лусиано, Жоао Виктор, Абдулкадыров, Мойзес, Руис, Алвес, Бандикян, Сериков, Мусаев, Шуманский
Запасные: Акинфеев, Круговой, Верде, Лукин, Гайич, Обляков, Баровский, Рядно, Глебов, Кисляк
Подробнее

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoпремьер-лига Россия
онлайны
logoFONBET Кубок России
logoЦСКА
logoБалтика
logoИван Обляков
