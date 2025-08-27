Матч окончен
«Ростов» проиграл «Динамо» Махачкала (1:3), пропустив на 82-й, 84-й и 88-й. Забили Мастури, Пальцев и Магомедов
«Ростов» уступил махачкалинскому «Динамо» в 3-м туре Фонбет Кубка России (1:3).
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игра проходила на «Ростов Арене».
Алексей Миронов на 61-й минуте открыл счет. Хазем Мастури забил ответный мяч на 82-й. Валентин Пальцев отличился на 84-й, на 88-й забил Ражаб Магомедов.
В прямом эфире игру показывал канал «Матч Премьер».
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
27 августа 17:45, Ростов Арена
Завершен
1 - 3
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
