«Ростов» проиграл «Динамо» Махачкала (1:3), пропустив на 82-й, 84-й и 88-й. Забили Мастури, Пальцев и Магомедов

«Ростов» уступил махачкалинскому «Динамо» в 3-м туре Фонбет Кубка России (1:3).

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игра проходила на «Ростов Арене».

Алексей Миронов на 61-й минуте открыл счет. Хазем Мастури забил ответный мяч на 82-й. Валентин Пальцев отличился на 84-й, на 88-й забил Ражаб Магомедов.

В прямом эфире игру показывал канал «Матч Премьер».

Таблицы Фонбет Кубка России

Календарь Фонбет Кубка России