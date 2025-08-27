  • Спортс
  • «Ростов» проиграл «Динамо» Махачкала (1:3), пропустив на 82-й, 84-й и 88-й. Забили Мастури, Пальцев и Магомедов
27

«Ростов» уступил махачкалинскому «Динамо» в 3-м туре Фонбет Кубка России (1:3).

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игра проходила на «Ростов Арене».

Алексей Миронов на 61-й минуте открыл счет. Хазем Мастури забил ответный мяч на 82-й. Валентин Пальцев отличился на 84-й, на 88-й забил Ражаб Магомедов.

В прямом эфире игру показывал канал «Матч Премьер».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
27 августа 17:45, Ростов Арена
Ростов
Завершен
1 - 3
Динамо Махачкала
Матч окончен
88’
  Мастури
84’
  Пальцев
Вахания   Жбанов
84’
82’
  Мастури
Сулейманов
76’
Лангович   Роналдо
74’
69’
Джабраилов   Помешкин
69’
Кагермазов   Магомедов
Колтаков   Щетинин
64’
  Миронов
61’
59’
Гаджиев   Хоссейннежад
55’
Сундуков
47’
Сердеров   Пальцев
47’
Будунов   Мастури
47’
Шумахов
Мелехин   Сако
47’
Шамонин   Сулейманов
46’
2тайм
Перерыв
33’
Кагермазов
Ростов
Ятимов, Мелехин, Прохин, Семенчук, Лангович, Колтаков, Миронов, Кучаев, Вахания, Голенков, Шамонин
Запасные: Аджаса, Рязанов, Жбанов, Байрамян, Роналдо, Андриянов, Сулейманов, Ханкич, Чистяков, Сако, Шанталий, Щетинин
1тайм
Динамо Махачкала:
Магомедов, Ахмедов, Алибеков, Шумахов, Кагермазов, Джабраилов, Мубарик, Сундуков, Сердеров, Будунов, Гаджиев
Запасные: Хоссейннежад, Волк, Пальцев, Помешкин, Магомедов, Мастури
