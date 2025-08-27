«Крылья Советов» по пенальти обыграли «Динамо» Москва – 5:4! Кокарев отразил удар Маричаля в серии

«Крылья Советов» победили «Динамо» 0:0, 5:4 по пен.) в 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игра проходила на «Самара-Арене».

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В послематчевой серии вратарь Никита Кокарев отразил удар Николаса Маричаля.

Таблицы Фонбет Кубка России

Статистика Фонбет Кубка России