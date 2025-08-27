  • Спортс
  • «Крылья Советов» по пенальти обыграли «Динамо» Москва – 5:4! Кокарев отразил удар Маричаля в серии
74

«Крылья Советов» по пенальти обыграли «Динамо» Москва – 5:4! Кокарев отразил удар Маричаля в серии

«Крылья Советов» победили «Динамо» 0:0, 5:4 по пен.) в 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игра проходила на «Самара-Арене».

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В послематчевой серии вратарь Никита Кокарев отразил удар Николаса Маричаля.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
27 августа 13:15, Самара-Арена
Крылья Советов
Завершен
0 - 0
Счет в серии пенальти 5 - 4
Динамо
Матч окончен
Счет в серии пенальти5 : 4
Печенин
Бителло
Марин
Ахметов
Сергеев
Сутормин
Фомин
Солдатенков
Скопинцев
Пен
Перерыв
Баняц   Сутормин
84’
78’
Смелов   Фомин
Витюгов   Ахметов
75’
Гальдамес   Печенин
74’
Рахманович   Игнатенко
66’
Раков   Марин
66’
59’
Маухуб   Сергеев
58’
Фернандес   Макаров
58’
Ан. Миранчук   Маричаль
46’
Диас   Бителло
2тайм
Перерыв
Крылья Советов
Кокарев, Чернов, Солдатенков, Божин, Рассказов, Баняц, Фернандо, Витюгов, Гальдамес, Раков, Рахманович
Запасные: Рахманович, Лепский, Раков, Песьяков, Ороз, Витюгов, Гальдамес, Баняц, Фролов
1тайм
Динамо:
Расулов, Зайдензаль, Кутицкий, Фернандес, Диас, Смелов, Александров, Ан. Миранчук, Бабаев, Маухуб, Скопинцев
Запасные: Маухуб, Гагнидзе, Нгамале, Лещук, Касерес, Фернандес, Ан. Миранчук, Глебов, Смелов, Осипенко, Окишор, Диас
Подробнее

Таблицы Фонбет Кубка России

Статистика Фонбет Кубка России

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoFONBET Кубок России
онлайны
logoДинамо Москва
logoКрылья Советов
logoНикита Кокарев
logoНиколас Маричаль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
