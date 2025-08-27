«Крылья Советов» по пенальти обыграли «Динамо» Москва – 5:4! Кокарев отразил удар Маричаля в серии

«Крылья Советов» победили «Динамо» 0:0, 5:4 по пен.) в 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Игра проходила на «Самара-Арене».
Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В послематчевой серии вратарь Никита Кокарев отразил удар Николаса Маричаля.
Крылья Советов
Кокарев, Чернов, Солдатенков, Божин, Рассказов, Баняц, Фернандо, Витюгов, Гальдамес, Раков, Рахманович
Запасные: Рахманович, Лепский, Раков, Песьяков, Ороз, Витюгов, Гальдамес, Баняц, Фролов
Динамо:
Расулов, Зайдензаль, Кутицкий, Фернандес, Диас, Смелов, Александров, Ан. Миранчук, Бабаев, Маухуб, Скопинцев
Запасные: Маухуб, Гагнидзе, Нгамале, Лещук, Касерес, Фернандес, Ан. Миранчук, Глебов, Смелов, Осипенко, Окишор, Диас
