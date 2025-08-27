Руководство «Локо» запретило спортивному блоку подписывать легионеров до конца трансферного окна – смотрят россиян и игроков из СНГ («Чемпионат»)
«Локомотив» не сможет подписать легионеров в летнее трансферное окно.
Руководство московского клуба запретило спортивному блоку подписывать легионеров до конца трансферного окна, сообщает «Чемпионата» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Сейчас спортивный блок железнодорожников смотрит только на россиян и игроков из СНГ.
Напомним, этим летом «Локо» подписал белоруса Александра Французова, россиян Николая Комличенко, Зелимхана Бакаева, Александра Руденко и имеющего паспорт РФ эквадорца Кристиана Рамиреса.
«Локомотив», набрав 14 очков, занимает 3-е место в таблице Мир РПЛ после шести туров и на 1 балл отстает от лидирующего «Краснодара».
