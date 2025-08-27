Руководство «Локо» запретило спортивному блоку подписывать легионеров до конца трансферного окна – смотрят россиян и игроков из СНГ («Чемпионат»)

«Локомотив» не сможет подписать легионеров в летнее трансферное окно.

Руководство московского клуба запретило спортивному блоку подписывать легионеров до конца трансферного окна, сообщает «Чемпионата» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас спортивный блок железнодорожников смотрит только на россиян и игроков из СНГ.

Напомним, этим летом «Локо» подписал белоруса Александра Французова, россиян Николая Комличенко, Зелимхана Бакаева, Александра Руденко и имеющего паспорт РФ эквадорца Кристиана Рамиреса.

«Локомотив », набрав 14 очков, занимает 3-е место в таблице Мир РПЛ после шести туров и на 1 балл отстает от лидирующего «Краснодара».