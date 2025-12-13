«Милан» может арендовать Фюллькруга у «Вест Хэма». Форвард не забивал с апреля

«Милан» может арендовать Фюллькруга у «Вест Хэма».

«Милан » рассматривает вариант с арендой форварда «Вест Хэма » Никласа Фюллькруга зимой.

По данным La Gazzetta dello Sport, 32-летний немец хочет сменить команду из-за недостатка игровой практики.

Фюллькруг – не приоритетный вариант для «Милана». Однако не исключено, что его могут арендовать на полгода, чтобы посмотреть, сможет ли немецкий нападающий адаптироваться к Серии А.

В этом сезоне Фюллькруг поучаствовал в девяти матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В сумме немец провел на поле 413 минут.

В последний раз Никлас забивал 5 апреля в матче с «Борнмутом» (2:2). Статистика нападающего – здесь .