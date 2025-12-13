«Милан» может арендовать Фюллькруга у «Вест Хэма». Форвард не забивал с апреля
«Милан» может арендовать Фюллькруга у «Вест Хэма».
«Милан» рассматривает вариант с арендой форварда «Вест Хэма» Никласа Фюллькруга зимой.
По данным La Gazzetta dello Sport, 32-летний немец хочет сменить команду из-за недостатка игровой практики.
Фюллькруг – не приоритетный вариант для «Милана». Однако не исключено, что его могут арендовать на полгода, чтобы посмотреть, сможет ли немецкий нападающий адаптироваться к Серии А.
В этом сезоне Фюллькруг поучаствовал в девяти матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В сумме немец провел на поле 413 минут.
В последний раз Никлас забивал 5 апреля в матче с «Борнмутом» (2:2). Статистика нападающего – здесь.
Что делать с Хаби Алонсо?30291 голос
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовано: Sports
Источник: La Gazzetta dello Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости