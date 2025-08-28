Известны все 36 участников ЛЧ: «Барселона» и «Реал» – в 1-й корзине, «Арсенал» и «Ювентус» – во 2-й, «Тоттенхэм» и «Наполи» – в 3-й, «Монако» и «Кайрат» – в 4-й

  • Спортс
Определились все участники общего этапа Лиги чемпионов.

Участие на основной стадии турнира примут 36 клубов. Жеребьевка пройдет 28 августа.

1-я корзина

«ПСЖ» (Франция)

«Реал Мадрид» (Испания)

«Манчестер Сити» (Англия)

«Бавария» (Германия)

«Ливерпуль» (Англия)

«Интер» (Италия)

«Челси» (Англия)

«Боруссия» Дортмунд (Германия)

«Барселона» (Испания)

2-я корзина

«Арсенал» (Англия)

«Байер» (Германия)

«Атлетико» (Испания)

«Бенфика» (Португалия)

«Аталанта» (Италия)

«Вильярреал» (Испания)

«Ювентус» (Италия)

«Айнтрахт» (Германия)

«Брюгге» (Бельгия)

3-я корзина

«Тоттенхэм» (Англия)

ПСВ (Нидерланды)

«Аякс» (Нидерланды)

«Наполи» (Италия)

«Спортинг» (Португалия)

«Олимпиакос» (Греция)

«Славия» Прага (Чехия)

«Буде-Глимт» (Норвегия)

«Марсель» (Франция)

4-я корзина

«Копенгаген» (Дания)

«Монако» (Франция)

«Галатасарай» (Турция)

«Юнион» (Бельгия)

«Карабах» (Азербайджан)

«Атлетик» (Испания)

«Ньюкасл» (Англия)

«Пафос» (Кипр)

«Кайрат» (Казахстан)

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
