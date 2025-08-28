Известны все 36 участников ЛЧ: «Барселона» и «Реал» – в 1-й корзине, «Арсенал» и «Ювентус» – во 2-й, «Тоттенхэм» и «Наполи» – в 3-й, «Монако» и «Кайрат» – в 4-й