Известны все 36 участников ЛЧ: «Барселона» и «Реал» – в 1-й корзине, «Арсенал» и «Ювентус» – во 2-й, «Тоттенхэм» и «Наполи» – в 3-й, «Монако» и «Кайрат» – в 4-й
Участие на основной стадии турнира примут 36 клубов. Жеребьевка пройдет 28 августа.
1-я корзина
«ПСЖ» (Франция)
«Реал Мадрид» (Испания)
«Манчестер Сити» (Англия)
«Бавария» (Германия)
«Ливерпуль» (Англия)
«Интер» (Италия)
«Челси» (Англия)
«Боруссия» Дортмунд (Германия)
«Барселона» (Испания)
2-я корзина
«Арсенал» (Англия)
«Байер» (Германия)
«Атлетико» (Испания)
«Бенфика» (Португалия)
«Аталанта» (Италия)
«Вильярреал» (Испания)
«Ювентус» (Италия)
«Айнтрахт» (Германия)
«Брюгге» (Бельгия)
3-я корзина
«Тоттенхэм» (Англия)
ПСВ (Нидерланды)
«Аякс» (Нидерланды)
«Наполи» (Италия)
«Спортинг» (Португалия)
«Олимпиакос» (Греция)
«Славия» Прага (Чехия)
«Буде-Глимт» (Норвегия)
«Марсель» (Франция)
4-я корзина
«Копенгаген» (Дания)
«Монако» (Франция)
«Галатасарай» (Турция)
«Юнион» (Бельгия)
«Карабах» (Азербайджан)
«Атлетик» (Испания)
«Ньюкасл» (Англия)
«Пафос» (Кипр)
«Кайрат» (Казахстан)