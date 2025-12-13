Лука Модрич: «Милан» – крупнейший итальянский клуб, счастлив, что играю за него. Серия А – тяжелая и конкурентная лига»
Полузащитник Лука Модрич назвал «Милан» самым большим итальянским клубом.
На данный момент «россонери» занимают первое место в таблице Серии А, имея в активе 31 очко в 14 матчах.
«Мы проделываем хорошую работу. Наша задача состоит в том, чтобы не останавливаться, хотя многие команды сражаются за место на вершине таблицы. Мы двигаемся вперед с уверенностью в своих силах.
Серия А – это тяжелая и конкурентная лига. Я не удивился этому, потому что был готов. Знал об этом с детства, когда смотрел чемпионат по телевизору, и продолжал следить за ним эти годы. Я знал, что меня ждет, и был готов.
Я счастлив, потому что играю за, на мой взгляд, самый большой итальянский клуб. Никогда не думал, что окажусь в «Милане», когда был в «Реале», но иногда случаются вещи, которые меньше всего ожидаешь.
Это была сбывшаяся мечта, потому что я поддерживал за «Милан» с детства», – сказал Лука Модрич.