Мостовой назвал Сперцяна лучшим футболистом первой части сезона РПЛ: «Молодец, что сделал 13 передач. Хотя в мое время ассисты не считали почему-то, а я их делал по 20 за сезон»

Александр Мостовой: Эдуард Сперцян – лучший игрок первой части сезона РПЛ.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о лучшем футболисте первой части сезона Мир РПЛ.

«Сложный вопрос. Любите вы это... Есть много кандидатов, надо подумать.

Учитывая то, что на первом месте «Краснодар », сразу на ум приходят Эдуард Сперцян и Джон Кордоба . Не могу не вспомнить и Алексея Батракова из «Локомотива ».

Но все-таки именно Сперцян – лучший игрок первой части сезона в РПЛ . Да, выберу Эдуарда.

Молодец, что отдал 13 результативных передач. Хотя в мое время ассисты вообще не считали почему-то, а я их делал по 20 за сезон», – сказал Александр Мостовой.