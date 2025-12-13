Мостовой назвал Сперцяна лучшим футболистом первой части сезона РПЛ: «Молодец, что сделал 13 передач. Хотя в мое время ассисты не считали почему-то, а я их делал по 20 за сезон»
Александр Мостовой: Эдуард Сперцян – лучший игрок первой части сезона РПЛ.
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о лучшем футболисте первой части сезона Мир РПЛ.
«Сложный вопрос. Любите вы это... Есть много кандидатов, надо подумать.
Учитывая то, что на первом месте «Краснодар», сразу на ум приходят Эдуард Сперцян и Джон Кордоба. Не могу не вспомнить и Алексея Батракова из «Локомотива».
Но все-таки именно Сперцян – лучший игрок первой части сезона в РПЛ. Да, выберу Эдуарда.
Молодец, что отдал 13 результативных передач. Хотя в мое время ассисты вообще не считали почему-то, а я их делал по 20 за сезон», – сказал Александр Мостовой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
