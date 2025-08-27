Глава «Локо» Нагорных о запрете на трансферы легионеров: «Кто‑то опять распространяет всякую ерунду!»
В «Локомотиве» прокомментировали слухи о запрете на трансферы легионеров.
Ранее появилась информация о том, что руководство московского клуба запретило спортивному блоку подписывать иностранных игроков до конца трансферного окна.
«Кто‑то опять распространяет всякую ерунду! Могу только так прокомментировать», – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
