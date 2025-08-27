Матч окончен
Гол Кейна на 94-й принес «Баварии» победу над «Веэном» – 3:2! Харри ранее реализовал пенальти, а затем промахнулся с точки
«Бавария» в гостях обыграла «Веэн» (3:2) из 3-й лиги в 1-м раунде Кубка Германии.
Матч проходил на «Брита-Арене» в городе Висбаден.
Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Харри Кейн на 16-й минуте открыл счет с пенальти. Майкл Олисе отличился на 51-й минуте. Фатих Кайя сделал дубль, отличишвись на 64-й и 70-й минутах. На 76-й Кейн не реализовал 11-метровый, на 94-й англичанин вновь вывел мюнхенцев вперед и принес команде победу.
Кубок. 1-й раунд
27 августа 18:45, Брита-Арена
