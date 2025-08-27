Гол Кейна на 94-й принес «Баварии» победу над «Веэном» – 3:2! Харри ранее реализовал пенальти, а затем промахнулся с точки

«Бавария» в гостях обыграла «Веэн» (3:2) из 3-й лиги в 1-м раунде Кубка Германии.

Матч проходил на «Брита-Арене» в городе Висбаден.

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Харри Кейн на 16-й минуте открыл счет с пенальти. Майкл Олисе отличился на 51-й минуте. Фатих Кайя сделал дубль, отличишвись на 64-й и 70-й минутах. На 76-й Кейн не реализовал 11-метровый, на 94-й англичанин вновь вывел мюнхенцев вперед и принес команде победу.

Кубок. 1-й раунд 27 августа 18:45, Брита-Арена Веэн Завершен 2 - 3 Бавария Матч окончен 90’ +4’ Кейн

Кайя Lewald 78’ 78’ Геррейру Станишич 77’ Боэ Лаймер 76’ Кейн Donny Bogićević Грайлингер 71’ Мокенхаупт Wohlers 71’ Кайя

70’ 67’ Павлович Горетцка 67’ Карл Гнабри Кайя

64’ Аграфиотис Moritz Flotho 59’ Йоханссон Nejad Haji Lor 59’ May 53’ 51’ Олисе

49’ Павлович 2 тайм Перерыв 16’ Кейн

Веэн Штритцель, May, Янитцек, Гиллекенс, Мокенхаупт, Йоханссон, Гезюширин, Donny Bogićević, Шляймер, Аграфиотис, Кайя Запасные: Nejad Haji Lor, Jan Matthias Becker, Грайлингер, Tim Neubert, Wohlers, Brdar, Lewald, Фехнер, Moritz Flotho 1 тайм Бавария: Урбиг, Геррейру, Ким Мин Чжэ, Та, Боэ, Павлович, Киммих, Диас, Карл, Олисе, Кейн Запасные: Станишич, Киала, Кланац, Лаймер, Упамекано, Гнабри, Горетцка, Майк, Куси-Асаре

