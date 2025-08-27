  • Спортс
  Гол Кейна на 94-й принес «Баварии» победу над «Веэном» – 3:2! Харри ранее реализовал пенальти, а затем промахнулся с точки
25

Гол Кейна на 94-й принес «Баварии» победу над «Веэном» – 3:2! Харри ранее реализовал пенальти, а затем промахнулся с точки

«Бавария» в гостях обыграла «Веэн» (3:2) из 3-й лиги в 1-м раунде Кубка Германии.

Матч проходил на «Брита-Арене» в городе Висбаден.

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Харри Кейн на 16-й минуте открыл счет с пенальти. Майкл Олисе отличился на 51-й минуте. Фатих Кайя сделал дубль, отличишвись на 64-й и 70-й минутах. На 76-й Кейн не реализовал 11-метровый, на 94-й англичанин вновь вывел мюнхенцев вперед и принес команде победу.

Кубок. 1-й раунд
27 августа 18:45, Брита-Арена
Веэн
Завершен
2 - 3
Бавария
Матч окончен
90’
+4’
  Кейн
Кайя   Lewald
78’
78’
Геррейру   Станишич
77’
Боэ   Лаймер
76’
Кейн
Donny Bogićević   Грайлингер
71’
Мокенхаупт   Wohlers
71’
  Кайя
70’
67’
Павлович   Горетцка
67’
Карл   Гнабри
  Кайя
64’
Аграфиотис   Moritz Flotho
59’
Йоханссон   Nejad Haji Lor
59’
May
53’
51’
  Олисе
49’
Павлович
2тайм
Перерыв
16’
  Кейн
Веэн
Штритцель, May, Янитцек, Гиллекенс, Мокенхаупт, Йоханссон, Гезюширин, Donny Bogićević, Шляймер, Аграфиотис, Кайя
Запасные: Nejad Haji Lor, Jan Matthias Becker, Грайлингер, Tim Neubert, Wohlers, Brdar, Lewald, Фехнер, Moritz Flotho
1тайм
Бавария:
Урбиг, Геррейру, Ким Мин Чжэ, Та, Боэ, Павлович, Киммих, Диас, Карл, Олисе, Кейн
Запасные: Станишич, Киала, Кланац, Лаймер, Упамекано, Гнабри, Горетцка, Майк, Куси-Асаре
Подробнее

Календарь Кубка Германии

Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoВеэн
logoБавария
logoКубок Германии
Брита-Арена
онлайны
logoХарри Кейн
logoМайкл Олисе
Фатих Кайя
Материалы по теме
Кубок Германии. 1-й раунд. «Бавария» одолела «Веэн»
20вчера, 20:40
«Бавария» выиграла 1 из 4 турниров в первый год при Компани – Бундеслигу
475 июля, 18:40
«Бавария» сыграет с «Веэном» из 3-й лиги в 1-м раунде Кубка Германии, «Байер» – с «Зонненхоф-Гроссаспахом», «Боруссия» Дортмунд – с «Рот-Вайссом»
615 июня, 16:51
