Моуринью с 2020 года не участвует в ЛЧ. У «Фенербахче» при португальце 1 победа в 6 последних матчах в отборе

Жозе Моуринью вновь пропустит розыгрыш Лиги чемпионов.

«Фенербахче » под его руководством потерпел поражение от «Бенфики» (0:0, 0:1) в плей-офф квалификации и отправляется в Лигу Европы.

В общей сложности при Моуринью «Фенербахче» принял участие в восьми квалификационных матчах. В 2024-м он дважды обыграл «Лугано» (4:3 и 2:1) во 2-м отборочном раунде, а на следующем этапе вылетел от «Лилля» (1:2, 1:1).

В текущей кампании стамбульцы сперва уступили «Фейеноорду» (1:2), а затем разгромили его (5:2), после чего встретились с «Бенфикой».

В последний раз Моуринью тренировал участвующий в ЛЧ клуб в 2020-м – тогда он возглавлял «Тоттенхэм» и вылетел на этапе 1/8 финала.