Спасатели в ходе аэросъемки не обнаружили признаков жизни у альпинистки Наговициной
Об этом заявили в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.
47-летняя россиянка Наталья Наговицина сломала ногу при восхождении на пик Победы – с 12 августа она находилась на высоте около 7200 м, спасатели не смогли добраться до места из-за плохих погодных условий.
«Сегодня, 27 августа 2025 года, по указанию заместителя председателя кабинета министров – председателя ГКНБ Кыргызской Республики генерал-полковника Камчыбека Ташиева, была проведена очередная комплексная поисково-спасательная операция с применением современных технологий.
По результатам анализа полученных данных с учетом совокупности факторов, включая экстремальные погодные условия и особенности местонахождения, признаков жизни на месте нахождения альпинистки Натальи Наговициной обнаружить не удалось», – говорится в сообщении пресс-службы госкомитета, сопровождающем видео с беспилотника.
