  • В допинг-пробе Игоря Григоренко нашли шесть запрещенных веществ. Гендиректор «Сочи» дисквалифицирован на четыре года
60

В допинг-пробе Игоря Григоренко нашли шесть запрещенных веществ. Гендиректор «Сочи» дисквалифицирован на четыре года

ИИХФ дисквалифицировала Игоря Григоренко на четыре года из-за допинга.

Нарушение касается пробы, взятой 12 марта 2015 года после матча КХЛ между ЦСКА и «Йокеритом». На данный момент Игорь Григоренко является генеральным директором «Сочи».

«Расследование, проведенное Всемирным антидопинговым агентством (WADA), выявило доказательства, указывающие на наличие в предоставленном образце следующих запрещенных веществ: метенолона, оксандролона, тренболона, мельдония, катина и псевдоэфедрина.

Эти вещества включены в запрещенный список WADA в категории «анаболические агенты и стимуляторы», – говорится в заявлении Международной федерации хоккея.

Дисквалификация вступила в силу 12 августа 2025 года.

«Григоренко было предъявлено официальное обвинение и предоставлена ​​возможность выступить с ответом. Не сделав этого, он признал нарушение и согласился на четырехлетний срок дисквалификации в соответствии с действующими правилами», – добавляется в сообщении ИИХФ.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт ИИХФ
