US Open. Шелтон играет с Каррено-Бустой, Алькарас, Джокович, Фриц вышли в 3-й круг, Рууд, Фонсека выбыли, Дрэйпер снялся
Карлос Алькарас разгромила Маттиа Беллуччи во втором круге US Open.
Четырехкратный чемпион Новак Джокович обыграл Закари Свайду.
Сетка здесь.
US Open
Нью-Йорк, США
24 августа – 7 сентября 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 90 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
