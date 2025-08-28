У «МЮ» нет побед в этом сезоне: поражение от «Арсенала», вылет по пенальти от «Гримсби», ничья с «Фулхэмом»

«Манчестер Юнайтед» не одержал ни одной победы с начала сезона.

Команда тренера Рубена Аморима сегодня по пенальти проиграла «Гримсби Таун » в Кубке английской лиги и выбыла уже во втором раунде.

В чемпионате Англии манкунианцы сперва уступили «Арсеналу» (0:1), а затем разделили очки с «Фулхэмом» (1:1).

30 августа «МЮ » встретится с «Бернли», а 14 сентября сыграет против «Манчестер Сити».