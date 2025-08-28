У «МЮ» нет побед в этом сезоне: поражение от «Арсенала», вылет по пенальти от «Гримсби», ничья с «Фулхэмом»
«Манчестер Юнайтед» не одержал ни одной победы с начала сезона.
Команда тренера Рубена Аморима сегодня по пенальти проиграла «Гримсби Таун» в Кубке английской лиги и выбыла уже во втором раунде.
В чемпионате Англии манкунианцы сперва уступили «Арсеналу» (0:1), а затем разделили очки с «Фулхэмом» (1:1).
30 августа «МЮ» встретится с «Бернли», а 14 сентября сыграет против «Манчестер Сити».
Опубликовал: Александр Суряев
