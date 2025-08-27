33

Суд в Париже отклонил запрос об освобождении Даниила Касаткина, игроку грозит до 25 лет тюрьмы

Суд отказался освободить Даниила Касаткина до решения по запросу об экстрадиции.

Суд Парижа отклонил ходатайство российского баскетболиста Даниила Касаткина об освобождении из тюрьмы под судебный надзор. Игрока обвиняют в соучастии в киберпреступлениях.

Судья не стала объяснять свое решение, ограничившись формулировкой «без мотивировки». «Он может обжаловать данное решение в кассационном суде», – уточнила судья.

После оглашения вердикта россиянина вывели из зала суда под конвоем.

Перед началом слушаний в суде посольство России во Франции заявило о готовности предоставить Касаткину жилье для замены тюремного заключения на домашний арест, пока рассматривается запрос о его экстрадиции в США.

«Посольство готово предоставить Касаткину жилье в безвозмездное пользование в городе Булонь-Бийанкур в качестве гарантии, чтобы его освободили под судебный контроль», – сказал глава консульского отдела посольства Алексей Попов.

Касаткин во время заседания заверил суд, что он никуда не денется из квартиры, предоставленной посольством. «Если бы я и сбежал оттуда, это подорвало бы репутацию дипмиссии РФ», – добавил баскетболист.

Атакующий защитник МБА-МАИ был задержан во французском аэропорту Руасси – Шарль-де-Голль 21 июня по запросу Вашингтона. Игрока подозревают в участии в деятельности хакерской сети, использующей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений.

По словам судьи, Касаткину может грозить до 5 лет в тюрьме по статье за компьютерное мошенничество и до 20 лет в тюрьме за электронное мошенничество.

Слушания по экстрадиции Касаткина из Франции в США пройдут в сентябре.

