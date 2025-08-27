Жоаозиньо о словах Клаудиньо: «Неправильно говорить так о стране, которая многое тебе дала. Он терял место в «Зените», поэтому придумал политический повод для ухода»

Жоаозиньо осудил слова Клаудиньо.

Бразильский полузащитник, выступающий за катарский «Аль-Садд », ранее заявил , что хотел уйти из «Зенита » из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали».

«Слова Клаудиньо? Мне кажется, он терял свое место в «Зените», поэтому придумал для своего ухода политический повод и дал такое интервью. Неправильно говорить так о стране, которая многое тебе дала. Как минимум, материальные блага.

Мне Россия дала все, что у меня есть, поэтому я всегда буду отзываться о ней только хорошо», – сказал экс-игрок «Краснодара», «Динамо» и «Сочи».