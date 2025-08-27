Девушка Нгамале о Карпине: «Прямо перед игрой Муми сажают в запас уже не в первый раз. У меня большие вопросы к тренеру. Как потом играть, когда тебя постоянно тюкают, заменяют»

Девушка Муми Нгамале раскритиковала тренера «Динамо» Валерия Карпина.

Камерунский футболист московского клуба встречается с россиянкой Никой, девушка – блогер и известна в соцсетях под ником NIKKI SEEY.

Ранее стало известно , что «Динамо» готово расстаться с Нгамале. Муми не попал в стартовый состав «Динамо» на матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Крыльев Советов ». Подробная статистика выступлений 31-летнего игрока – здесь .

По словам Ники, Нгамале должен был выйти в старте против «Крыльев», но прямо перед игрой его посадили в запас.

«Постоянно Николя сажают на скамью, последние игры особенно.

И, конечно, я понимаю сейчас. Вот представьте, когда ты этим живешь, этим горишь, тебя постоянно тюкают, заменяют, сажают, хотя ты один из лучших игроков в своей команде. И как потом играть, как вообще выходить на поле, в какой ты атмосфере находишься. У меня большие вопросы к тренеру», – сказала Ника.

Она рассказала, что прилетела в родную для себя Самару, чтобы повидаться с мамой, которую на игру пригласил Муми.

«Короче, честно говоря, я чуть не заплакала, поэтому ушла от мамы. Очень неприятная ситуация происходит, потому что мой молодой человек, он в основном составе всегда играл в команде «Динамо» и позвал мою маму на футбол.

Я прилетела, чтобы пойти с мамой, чтобы она не шла одна, она впервые будет смотреть футбол. Конечно, это никого не касается, но он должен был играть в основном составе, это было утверждено. И прямо перед игрой его меняют, его заменяют и сажают на скамью. И такое уже не в первый раз», – сообщила девушка.

Девушка удалила кружочек, в котором критиковала Карпина . Кроме того, она попросила сделать это и телеграм-канал «Закулисье спорта», сделавший пост о ней.

Ника – девушка Муми Нгамале. Звезда тиктока, певица и личная болельщица камерунского полузащитника «Динамо»!